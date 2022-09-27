中國智庫：香港傳統優勢在逐漸削弱

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）中國宏觀經濟論壇發布報告，指香港的傳統優勢在逐漸削弱，近年的經濟成長、金融中心地位與貿易規模都不如以往，東方之珠需思考破局之道。

香港歷經反送中與實施港區國安法後，許多香港人選擇離開；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創經濟，香港近期才放寬防疫限制。

中國宏觀經濟論壇（CMF）9月份釋出「香港經濟的重新定位」報告，分析當前香港經濟局勢的困境。報告指出，香港在中美博弈、修例風波與疫情之下，原有的部分優勢逐漸削弱甚至逆轉，香港經濟需要再出發、再定位。

報告說，2018年中美貿易戰，以及中美博弈背景下修例風波湧現，中國大陸、香港以及美國原有三方關係失衡，香港「連絡人角色」的地位受到衝擊且逐漸削弱。

報告又指，應對疫情衝擊，香港面臨「尷尬」局面。海內外疫情防控政策的差異，導致香港疫情防控進退兩難。

作為國際化都市，香港具有與海外及大陸恢復通關的強烈需求；但另方面作為中國的一部分，一度面臨「動態清零」的壓力。最近香港調整防疫政策，在兼顧國內政策的基礎上，儘量與國際接軌。

報告指出，目前看來，香港的傳統優勢在逐漸削弱。

在經濟成長方面，2018年以來經濟成長表現疲弱。考慮疫情期間的2年複合增速，2019年至今香港總體為負成長，並且人口也呈淨流出狀態。

從金融中心地位上來看，香港IPO數量逐年減少，資本流出有所加大，金融中心排名被新加坡超越。

從貿易規模上來看，2018至2020年間的貿易同比也呈顯著下行趨勢，且隨著中美博弈及歐美加息，貿易增速下行壓力不減。

報告指，經歷了長時期繁榮的東方之珠需要認真思考破局之道。

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不過，報告也指，香港仍具備優勢，包含是中國大陸內外循環的重要交接點，也是粵港澳大灣區的樞紐城市，可進一步融入中國大陸的經濟發展，另外香港的法制建設仍是領先全球的水平。

報告也分析，大國博弈會讓香港出現兩種情境，一是不會完全脫鉤，二是出現脫鉤甚至出現新冷戰。面對後者，要堅持「一國兩制」，將香港打造成「大灣區矽谷」，大力發展教育事業，且應將全國範圍納入高校招生考量。（編輯：曹宇帆）1110927