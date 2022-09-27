中共20大前股市維穩？官媒稱監管層未窗口指導

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（中央社台北27日電）外媒報導，中國監管部門為了要在中共20大前維穩，要求券商避免大規模拋售股票。官媒中國證券報晚間報導說，這是不實消息，「監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導」。

中證網晚間發布新聞，表示中國證券報記者從接近監管部門人士處獲悉，「個別媒體關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報導屬不實消息，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導」。中國證券報是新華通訊社出版的報刊。

報導還說，中國證監會主席易會滿近期發表署名文章強調，堅持市場化法治化，營造穩定、透明、可預期的發展環境。資本市場規範要求極高，必須堅持「建制度、不干預、零容忍」，深入推進「放管服」改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

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路透社今天引述消息人士指出，近日中國證券監管部門加強了證券市場的監管措施，通知基金經理和券商，在20大之前盡量不要大規模拋售股票，以避免市場出現大幅波動。

消息人士表示，具體內容是「避免異常交易活動，包括大規模拋售和買入」，這些指示並沒有透過官方正式的文件傳達，而是藉由上海和深圳證券交易所進行「窗口指導」（為確保政策落實，由中央向金融機構提出行政指令，督促配合）。（編輯：張淑伶）1110927