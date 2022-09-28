寧夏西藏疫情拚清零 昆明逾7萬人賦黃碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國27日新增744例本土COVID-19病例，以寧夏209例、西藏145例居多，各地持續力拚清零，其中雲南昆明出現20餘例感染，導致7萬人被賦「黃碼」，深圳則因「一陽」封控整村而引發抗議。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，27日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共905例（含確診與無症狀感染者），其中本土744例、境外移入161例。

其中新增本土確診119例，主要包括貴州56例、四川13例、西藏13例、天津8例、陜西7例、黑龍江5例、廣東及雲南各4例等；另有本土無症狀感染625例，主要為寧夏205例、西藏132例、黑龍江82例、貴州73例、天津47例、四川20例等。

27日中國本土疫情發展，合計確診及無症狀感染以寧夏209例、西藏145例、貴州129例、黑龍江87例等居多，持續力拚清零。

中國單日本土疫情已低於千例，但因中央不放棄動態清零，有些地方政府因此繼續採取嚴格、甚至過度的防疫，導致民怨四起，甚至聚眾抗議。

據北京日報報導，雲南昆明市昨天表示，因發現23例陽性，加上疫情傳播源頭尚未查清，存在很高的擴散風險，宣布除了對3個街道靜態管理、臨時管控3個城中村及101個樓棟，另對時空交集人員發送11萬5345條簡訊，賦黃碼7萬442人。

昆明逾7萬人因黃碼而影響通行，對此中國社群媒體上湧入大批留言，有大學生表示日子像坐牢一樣到底做錯什麼？天天被封要瘋了，許多人盼國慶假期能回家，另有留言批評防疫作法，指老是把人關起來無法隔離病毒。

此外，香港01報導，深圳福田區沙尾村26日發現一例確診病例，當局決定實行封控措施，大批居民不滿抗議，與警方發生衝突。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110928