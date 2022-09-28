救經濟 上海推22條新政促汽車住房消費

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（中央社記者李雅雯北京28日電）上海市政府新聞辦今天舉行市政府新聞發布會，上海市委常委、常務副市長吳清介紹「上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施」等22條新政，將著力於擴大消費、投資等面向。

相關政策措施聚焦在擴大有效投資、促進消費市場潛力釋放、推動外資外貿穩體質、支持重點產業企業加快升級發展等，將可為全年經濟成長提供助力。

在擴大有效投資方面，將加快推進重大專案建設，確保全年重大專案完成投資額超過人民幣2000億元（約新台幣8800億元）。全力促進消費市場潛力釋放，大力促進汽車、住房等大宗消費，放寬部分小型非營運二手車遷移限制、延續免徵新能源汽車購置稅至2023年底。。

在推動外貿外資保穩體質上，多個措施為企業簡化流程降成本，持續壓縮出口退稅辦理時間，大力支持外貿企業拓展市場，優化跨國公司地區總部認定條件，開展長三角區域性「一帶一路」綜合服務平台建設試點。

支持重點產業企業加快升級發展，具體措施包括對符合條件重點產業領域重大技術改造項目支持上限提高至1億元、對符合條件的產業園區「二轉二」開發貸款給予貼息支持等。

在協助行業發展上，加大文化旅遊體育行業紓困力度，例如實施電影票價補貼。另也加大會展業、廣告業等恢復；加大航空業紓困補助，支持各類生活性服務業發展，優化餐飲、住宿等業別補貼認定條件。

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據上海證券報28日報導，吳清表示，這波新政持續聚焦在受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊較大的行業別和中小微企業；政策目標也從「救急難」轉向「促發展」，從紓困企業抗疫轉為穩定經濟基本盤。

吳清強調，這波政策有效期限不限於今年最後3個月，除具體條款有明確執行期限外，其餘條款均是常態化政策，可以跨年度施行，要以政策長效性支撐經濟運行穩定走遠。（編輯：曹宇帆）1110928