專家：中共20大後港陸有機會放寬通關

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（中央社記者張謙香港5日電）熟悉中國對港政策的權威人士盧文端指出，在中共20大之後，香港與大陸的通關政策有機會放寬。

盧文端今天在明報撰文指出，香港這次大幅度放寬入境檢疫，得到了北京中央大力支持，相信20大之後，香港會得到北京中央更多的支持開創新局。

他表示，北京中央支持香港放寬入境限制，不僅僅只是對香港的包容、對「兩制」的尊重，更反映出北京中央高度重視香港的國際地位，期望香港在中國「外循環」戰略上扮演更重要的角色。

他強調，近日有報導說，20大會議結束後，香港與大陸的通關政策有機會放寬，這當然不會是空穴來風。

他說，據了解，北京中央也希望香港在構建中國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能。

他說：「香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，面對西方一些政客及媒體用不公平、帶有政治偏見的角度唱衰香港，抹黑『一國兩制』，預計20大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，加大力度支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。」

盧文端曾任中國全國政協外事委員會副主任，目前是中國全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長。

2019年「反送中」運動爆發後，盧文端不時在報章撰文，準確也透露北京高層對處理香港問題的想法，因此被視為「傳達」北京對港政策的權威人士。（編輯：吳柏緯）1111005