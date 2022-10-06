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台灣駐澳門官員獲新簽證 10/30非最後期限

2022/10/6 11:29（10/6 12:08 更新）
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陸委會主委邱太三6日表示，台灣駐澳門辦事處官員取得簽證有新進展。圖為辦事處所在大樓。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
陸委會主委邱太三6日表示，台灣駐澳門辦事處官員取得簽證有新進展。圖為辦事處所在大樓。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）陸委會主委邱太三今天表示，台灣駐澳門辦事處官員取得簽證有新進展，澳門「有給他們新的效期」，沒有最後一名官員簽證到10月30日的期限。

澳門政府從2019年起要求台灣駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不續發簽證，此前媒體報導，台灣最後一名官員的簽證將於今年10月30日到期。陸委會此前表示，政府重視與澳門關係及雙方民眾交流權益，但中國要求簽署「一中承諾書」，台灣「絕難同意」。

對於台灣駐澳門辦事處官員的狀況，邱太三今在立法院內政委員會備質詢時說，現在基本上都按照他們的規定取得新的簽證，有一些新的進展，後來有給新的效期簽證。

對於是否有簽「一中承諾書」？邱太三說，「他們當然有他們發文來的說法」、「但沒有要求我們要簽」。其中2名官員的簽證效期已經獲得延長，不必在10月底前撤離。目前台灣駐澳門辦事處官員共有3人，簽證都還有效期。

至於傳陸委會要出售澳門的國父紀念館，邱太三說，未來澳門的相關情勢要做狀況研擬，不同的狀況有不同機制。

陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬則說，基本上依照「國有財產法」相關規定去做合法持有與使用，須依據各種不同情況，會盡全力確保。（編輯：唐佩君）1111006

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