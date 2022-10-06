邱太三：習近平20大延任 對台加強反獨促統

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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）陸委會主委邱太三今天在立法院說，中共總書記習近平在中共20大延任後，北京當局對台工作進入加強實踐反獨促統，陸委會將持續評估掌握中共謀台策略及動態，研判可能發展。

邱太三上午列席立法院第10屆第6會期內政委員會第4次全體委員會議，報告業務概況並備質詢。

邱太三指出，習近平在20大延任後，其所謂新時代政治路線與體制將進一步建立與鞏固，治理方針或將因應內外部情勢發展調整，這將影響對台政策動向。

他說，北京當局對台工作已經進入加強實踐所謂「反獨促統」階段，並且透過單方設計、脅迫恫嚇及統戰滲透、操作灰色地帶，以及運用國際法干擾、阻礙台灣與國際社會互動合作等，遂行其對台目標。

邱太三強調，陸委會將持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干擾台灣民主機制的正常運作。

邱太三並指，未來陸委會會完備相關子法配套，維護國家安全及產業優勢。為保護國家核心關鍵技術，及防範陸資滲透、挖角台灣高科技人才，立法院已三讀通過及總統公告兩岸條例第9條、第40條之1、第91條、第93條之1、第93條之2等修正條文。

他也說，經濟部已發布修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」部分條文，陸委會及相關機關將依實際需要，持續檢視兩岸投資法制，依法嚴格審查及強化管理。

在兩岸交流部分，邱太三說，會評估推動逐步恢復兩岸有序交流、強化安全管理。小三通將在做好相關準備、整體評估兩岸防疫作為及相關情勢後適時重啟。兩岸航空客運航點的增加亦在規劃中，將逐步推動。

邱太三又說，陸委會持續關注港澳情勢發展，會持續關懷照顧在台的港澳人士及務實處理人道援助事宜，會同有關機關持續研修盤點相關法規及配套措施。

邱太三最後指出，面對未來情勢發展，政府的兩岸政策一貫，冷靜不躁進、理性不挑釁、堅定不退縮，捍衛國家主權和民主自由，並與國際社會共同合作、維護區域和平。他呼籲中共方面放棄強加的政治框架與軍事威脅，正視兩岸互不隸屬，和平務實化解分歧。（編輯：周慧盈）1111006