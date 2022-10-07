鄭州爛尾樓30天復工行動到期 官方報喜媒體質疑

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（中央社記者邱國強北京7日電）河南鄭州9月6日宣布為爛尾樓全面復工「大幹30天」行動昨天到期。儘管媒體5天前直指，復工的爛尾樓僅逾6成，但官方昨天聲稱，全市147個爛尾樓中已有145個全面實質復工。

正觀新聞報導，鄭州市官員說，剩下2個尚未如期復工的爛尾樓建案，要等到11月底才可實現復工。官方並對這項成果形容，鄭州的「保交樓、穩民生、促發展」專項行動「取得重要階段性成果」。

9月6日，鄭州市官方印發「『大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工』保交樓專項行動實施方案」，當時曾引起中國各界矚目，並好奇鄭州市要如何運用官方力量，讓大批因建商財務周轉困難而陷入停工，無法交屋的「爛尾樓」，重新動工。

報導引述官方說法指出，過去30天，鄭州市動用公安、法院、財政金融、住房保障4大系統參與「保交樓」行動。其中，法院系統採取「一樓盤一法官」模式，主動對接，解封大批土地、建物及人民幣8.62億元（新台幣約38億元）資金，並暫緩強制執行多個項目；公安系統則偵辦違法情事，使85.06億元資金回籠。

同時，鄭州市官方也要求房企落實自救責任，透過處置未開發土地、在建項目和資產、公司股權等方式「瘦身自救、斷臂求生」，此舉「有效推動了停工項目復工復產」。

鄭州市官方說，市府將召開「進一步鞏固深化『保交樓、穩民生、促發展』工作推進會」，部署相關工作，確保高質高效推進復工。同時與房產投融業者達成一致意見，初步同意由以50億元資金支持鄭州「保交樓」項目的復工。

儘管如此，財新網2日報導直指，鄭州自9月6日推出「保交樓」專項行動以來，一些資不抵債的項目遲遲無法復工。還有一些建案雖重新動工，但救助資金仍然不足。這使得復工只是應付一下官方檢查，也就是「表演式復工」。

報導指出，停工問題龐雜，鄭州挽救爛尾樓難度極大。主要問題包括：紓困資金有限、追回挪用資金困難，加上當前中國房市低迷、供過於求，即使復工，若銷售成績不佳無法回籠更多資金，又可能會「二次停工」。

鄭州房產業者指出，當地大部分爛尾樓處於已售出但逾期交付狀態，且項目基本都是主結構封頂後爛尾。原因是，依中國法規，封頂後開發商就可較大限度提取預售監管資金。因此，鄭州多數停工建案的預售監管帳戶裡資金，幾乎已被調用殆盡。

業者直指，「新一輪施工能夠持續多久很成疑問」。因為救助資金本就不多，官方引入的鄭州地方平台公司多不具備房地產相關能力與經驗，更沒有資金解決問題。若想真正「保交樓」，根源上還是得依靠市場。（編輯：周慧盈）1111007