北京擋不住疫情 已有10條獨立傳播鏈

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（中央社台北8日電）中共20大16日將在北京召開，但北京近日連續出現多起COVID-19輸入疫情，迄今已存在10條獨立傳播鏈。今天新增本土5例，其中有3例是社會面篩查人員，官方下令從嚴從緊抓好疫情防控。

為防疫情影響20大召開，儘管北京祭出嚴格防疫措施，其他省分也表態堅決防止疫情外溢至首都，但仍擋不住疫情持續輸入。

據央視新聞，北京市政府8日下午召開疫情防控工作新聞發布會。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報，8日0時至下午3時，新增本土病毒感染者5例，其中，隔離觀察人員2例、社會面篩查人員3例。

據通報，北京今天新增3例社會面病例，其中2例為同一家庭成員。9月25日抵達北京，經閉環轉運至集中隔離點，10月5日解除隔離，10月7日報告核酸檢測結果為陽性。另外1例是9月25日抵達北京，經閉環轉運至同一集中隔離點，10月5日解除隔離，10月7日報告核酸檢測結果為陽性。

劉曉峰指出，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，目前25例病例共存在10條傳播鏈，各傳播鏈間無流行病學關聯，為獨立傳播鏈。其中3條傳播鏈已至少連續5天無新增病例，基本得到控制，5條傳播鏈尚有零星新增病例，今日新增2條傳播鏈。

北京市政府新聞發言人徐和建在會中表示，自9月29日以來10天，北京連續出現多起輸入疫情，都在第一時間得到有效控制，但境外輸入、京外輸入風險依然存在，首都防控不可有絲毫鬆懈。

他表示，有的病例返京後沒有執行「三天兩檢」、「七天三不」防疫要求，給疫情社會傳播增加了風險。

徐和建要求各級各部門各單位要始終保持臨淵履薄、守土盡責的狀態，從嚴從緊、科學精準抓好疫情防控。以最快速度阻斷傳播鏈條，堅決築牢首都疫情防控屏障，確保人民群眾生命安全和身體健康。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111008