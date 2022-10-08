沒疫情也封城 山西永濟全市靜默管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中共20大即將在16日召開，中國多地防疫傳出層層加碼。其中，山西省永濟市沒有發生COVID-19疫情，官方卻發布緊急通告，7日晚上8時起至9日，全市實行靜默管理，全體居民居家不准外出。

永濟市7日發布緊急通告稱，十一長假期間，在市委、市政府的堅強領導和全市人民的積極配合下，全市疫情防控形勢「平穩可控」，社會安定有序，「沒有發生疫情」。

但通告稱，為認真貫徹落實省、運城市部署要求，遏制疫情輸入傳播風險，確保全市人民健康安全，經指揮部研究決定，10月7日晚上8時起至10月9日午夜，全市實行靜默管理。

當局下令，永濟全市實行交通管控，對外縣域通道全部「熔斷」；即日起連續展開3天3輪區域核酸檢測；全體居民居家不外出；除保供超市、醫療機構等場所外，其餘經營性場所一律暫停實體營業；嚴格控制「婚事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。

永濟今天通報7日第一輪全市區域核酸結果，共採樣29萬4602人，檢測結果均為陰性。截至目前，並未發現疫情。

永濟沒有疫情還靜默管理，今天在社群引發大陸網友批評「層層加碼」、「一刀切」，許多網友對如此「神操作」表示無言。

永濟市是由山西運城市代為管理的縣級市，目前運城有一些地區通報疫情。

但根據中國國家衛健委的「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」規定，永濟屬於低風險區，只需實行「個人防護、避免聚集」。（編輯：楊昇儒）1111008