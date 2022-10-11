港特首：按實際情況決定下一步防疫措施

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（中央社記者張謙香港11日電）香港行政長官（特首）李家超今天指0+3檢疫安排帶來了正面效果，但海外移入的COVID-19個案也相對倍增， 政府要按照實際情況決定下一步的防疫措施。

李家超上午會晤記者時說，0+3檢疫安排實施兩週以來，機場出入境人數上升，10月每日平均數字較9月升25%至30%，其中入境人數上升3成，而非香港及中國大陸人士更上升8成，證明0+3安排使更多外國人來港。

但他說，管控疫情需要按部就班，要穩妥及有序採取每項措施。

他表示，在實施0+3安排後，本地每天新增病例增至5000上下，海外移入個案也由0+3前的每天約100多，增至近期的300多。

李家超並指出，香港的防疫及抗疫措施要按實際情況進行，不應刻意與新加坡比較，因為兩地體系不同，例如醫療體系和制度、習慣、文化都不一樣，不能完全套用其他地方的抗疫方法。

疫情發生近3年來，港府一直對海外入境人士採取嚴格的檢疫安排，比如入境人士抵港後必須接受4天酒店強制隔離及3天醫學監測，但港府早前取消強制隔離要求，只規定3天醫學監測，俗稱0+3安排。（編輯：曹宇帆）1111011