分析：習近平藉由樹立權威 效法毛澤東終身執政

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（中央社台北12日電）中共定16日召開20大，總書記習近平可望3連任，學者專家分析，習近平意圖廢止行之有年的領導人任期限制，凸顯他意圖藉由樹立權威，效法毛澤東終身執政，實現高度的權力集中。

德國之聲（DW）11日報導，習近平的主政使中國正朝著「黨領導一切」的模式回歸，同時中共不斷強化「習近平領導核心」。

中國獨立政治學者吳強指出，過去10年，習主政的中國政治生態發生巨變，摒棄鄧小平、江澤民、胡錦濤時代的集體領導，如今中共只承認習近平是唯一權威，中國共產黨變成習近平的黨，所有黨員都必須忠於習近平。

防止毛澤東時代的個人集權重演，中共前幾代領導人廢除職務終身制，建立任期不超過兩屆的制度，但習近平為鞏固自己的權力，不惜修憲延任，如無意外，他將藉由20大取得3連任，堪稱自毛澤東以來最強勢領導人。

倫敦國王學院教授、中國問題專家布朗（Kerry Brown）分析，習正藉由樹立自己不可動搖的權威形象謀求終身執政，好比理論上教宗可以退休，但地位和影響力依然存在，他已具備這樣的地位。

布朗指出，習近平的所作所為都是基於穩固執政權力，並說雖然中國是個沒有信仰的國度，但習是個有信仰的人，這也是他的權力根基所在。

他說，只不過習近平所堅信的不是商業和經濟而是歷史與政治使命，這是習於上世紀90年代受訪時透露的心跡，並且習是真心相信，中共精神方面的使命核心在於民族主義，這從習近平的一言一行可見端倪。

儘管各方分析，已無法遏止習近平連任及擴權，不過習並非穩若泰山，布朗指出，民眾對動態清零防疫政策的不滿、經濟降溫的擔憂，可能危及習近平的權力。

歐洲最大中國研究智庫墨卡托中國研究中心（Merics）經濟學家曾林（Max Zenglein）指出，中共堅持嚴格防疫，很有可能危及自身，畢竟如今中國的中產階級規模遠超過10多年前，他們有著完全不同的期望值。

他說，中產階級遭到防疫政策的嚴重衝擊，但當局卻無法提出緩解中產階級處境的紓困措施，這必然會導致壓力攀升，中共當局會不會在20大後改弦更張，不再以意識形態主導防疫，更關注中產階級的訴求，難以預料。

瑞士巴塞爾大學（University of Basel）教授韋柏（Ralph Weber）則指出，中共20大並不會致力於解決經濟與外交問題，但是多少能看出習近平今後將如何處理。

對於中共權力集中於習近平，韋柏說，過去一段時間，許多人都在討論，中共的集體領導制究竟是如何削弱，若權力集中於一人，整個體系都會陷入不穩定，因為繼任制度無法運轉，體制的可預測性也不復存在。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111012