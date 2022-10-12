鄧聿文：習近平11路樹敵卻無人奈何 政治史特例

（中央社記者邱國強北京12日電）旅美中國政治學者鄧聿文指出，中共總書記習近平掌權10年，面臨著內外11路反習大軍，甚至比毛澤東還多，但卻能平穩渡過且準備三連任，不但是人類政治史上的特例，也是新式極權。

鄧聿文認為，習近平這種明明得罪了很多人但權力似乎紋絲不動，令人百思不得其解的現象，除了運用權謀手腕，還包括把自己的意志變成黨的規矩和國家法律、現代監控手段、反腐肅貪，以及既得利益等人性弱點的考量，成就了他穩固的權力基礎。

美國之音（VOA）中文網昨晚發表鄧聿文以「習近平四面樹敵，為什麼黨內反對派對他奈何不得」為題的文章。內容指出，包括毛、鄧在內的中共各代領導人，論得罪的人之多，恐怕沒有人超過習近平。他上台10年特別是後5年，幾乎把中國整個菁英階層得罪光了，連和他一樣的「太子黨」也沒人不罵他，「罵習」已成了中國菁英階層的共同心聲。

鄧聿文說，反習力量可大致分成3個層面11個群體，可謂「11路反習大軍」。分別是黨內的改革開放派、元老及其所代表派系、紅二代、反腐落馬高官；社會的以公知及維權律師為代表的「普世派維權群體」、私人企業家、受打擊的基督教、極左毛派；海外的民運、各種反中勢力及法輪功。其中前6路大軍，基本囊括了中國的菁英階層。

他指出，習近平在達到權力頂峰的過程中，「該得罪的也都得罪了」，這種處境放在任何國家早就被趕下台。但如今卻平穩渡過10年，且馬上要三連任（指藉由中共20大），「在人類政治史上確實很獨特」。其中當然有權謀手腕因素，但光是權謀是解釋不清的。

鄧聿文認為，習近平的集權不是建立在現有權力結構和社會結構基礎上，而是「逆向操作」，即打碎中國現有的權力結構和社會結構，也就是在改革開放中形成的產官學鐵三角菁英聯盟。因此，四面樹敵是其必然宿命。習近平若是有限集權，或許讓菁英們樂見，但從集權到極權，就超過了菁英們容忍的界限。

他直指，「11路反習大軍」的力量遠遠超過習近平和他的小圈子勢力。但吊詭的是，有力量反習卻反而被習壓制，是習近平真的太厲害，還是反對者太無能？

鄧聿文分析，首要原因是習近平透過所謂法治建設和政治建設，把自己的意志變成國家法律和黨的規矩，合法地以黨的名義，借助黨和國家的專政工具打擊政敵，加上習控制了黨內關鍵組織，讓黨內反對者在動念反習時非常忌憚。

此外，習近平充分發揮和運用現代監控手段，對付他的黨內同僚，且運用到極致，大大提高了監控政治反對派的成效，甚至讓北京的現任和退休高官們基本上不敢串門子，因為有「密謀反習」的嫌疑。膽敢串門，有秘密警察和大數據盯著。

至於社會上的反對派，雖不像對高官般有黨內紀律和規矩約束，但高科技和大數據的監控都也少不了，且可祭出更嚴厲的專政工具。

鄧聿文認為，基於上述理由，反習大軍雖多，卻難形成合力，容易被習近平各個擊破，成不了氣候，只能放一些小道消息噁心他。因此，過去10年，除了黨內極個別及社會上少量的勇者挺身而出，基本上卻是孤軍反習，最多是小團體。而明眼人都在習的規矩和監控面前，乖乖就範。

此外，習近平在黨內的政敵還有個顧慮，就是怕造成黨的不團結和分裂。且他們及其家族是「政權的既得利益者」，享受著各種特權，雖然他們不喜歡習近平，但在「保黨」這一點上指向一致。如果黨出問題，他們的利益也難保，這個顧慮讓他們自縛手腳，不敢放手反習。

更何況還有「反腐」。鑑於中共官員幾乎人人都有腐敗嫌疑，只要習近平舉起「反腐」鍘刀，就會嚇得政敵們不敢作聲。

另一方面，習近平的反對者雖多，但在中共幹部裡，少數親信加上想升官和已被他提拔的官員，卻是支持者。且中下層官員和基層民眾裡，也都有習的支持者。此外，部分持民族主義和國家主義立場的中產階級，左派學者及軍中的中低階軍官，都是習廣義的盟友。在關鍵時候，他們是習可以動用的力量。

鄧聿文認為，中共幹部隊伍裡絕大多數是「精緻的利己主義者」。他們明知習近平的倒行逆施對中共、對中國乃至對他們個人都有危害，但只能選擇明哲保身，甚至在要求他們舉手擁習時，也會跟著舉手。這是人性中的自私基因、中共的醬缸文化及高壓的政治恐怖氣氛使然。

他最後說，習近平的極權是「人類史上一種新式極權」。在這種新極權所有的特徵暴露出來前，中共黨內反對派顯得某種程度的軟弱和茫然無措，不讓人意外。（編輯：周慧盈）1111012