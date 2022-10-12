恆大就是沒錢 再次研議展延債券利息兌付期限

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（中央社台北12日電）為應對財務危機，恆大陸續延後支付境內債券利息。據恆大公告，有意將一筆利息兌付期限為10月18日的境內債券，延後至明年4月19日支付，這項提案將在13日債權人會議討論。

恆大自去年爆發財務危機以來，不斷出售不動產、股份等資產變現，試圖填補巨大的財務缺口。然而這一年來多支債券利息延遲給付形成暴雷情形，不但使債權人心慌慌，也令市場信心崩盤。加上來自官方指示「保交樓」的政治壓力，使得恆大的財務問題一直難解。

據香港經濟日報、澎湃新聞報導，恆大近日發布公告指出，有意申請將一支境內債券「20恆大05」的利息完成支付時間，調整至2023年4月19日。目前這支債券的支付到期時間為今年10月18日。

根據恆大公告，這個提案將於13、14日兩天舉行的2022年第一次債券持有人會議中審議，並尋求債權人支持。

報導提到，為了應對財務危機，確保資金流動性，展延債券利息支付期限成了恆大的重要措施。在「20恆大05」之前，恆大已陸續和債權人協商並成功展延「15恆大03」、「20恆大02」、「21恆大01」與「20恆大04」等4支債券利息支付期限。

恆大為應對財務困境，正在推動債務重組計畫。原本規劃於7月底發布，然而於7月29日宣布延後至年底之前；此外，恆大也遭境外債權人提出清算申請，首次清算申請聆訊原定於8月31日舉行，目前後延至11月7日。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111012