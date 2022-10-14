港媒：中共中聯部前部長宋濤復出 重返外辦

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（中央社記者張謙香港14日電）據報導，中共20大外事系統將會大調整，72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪預料退休。中共中央聯絡部前部長宋濤似乎東山再起，應該重返中央外事辦工作。

星島日報今天在報導中指出，國務委員、外交部長王毅頗具人氣，但本月將滿69歲，是否按照中央領導人「七上八下」（67歲續任，68歲退休）的不成文規定卸任，有待觀察。

此外，67歲的中共中央聯絡部前部長宋濤本來曾被視為外交掌門人大熱，但今年6月突然卸任，由劉建超接掌中聯部，宋濤退居全國政協教科衛體委員會副主任。

報導表示，本來外界以為宋濤退休，但峰迴路轉，他疑似東山再起。

據指出，中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就中共20大報告徵求意見稿聽取意見，昨天的央視新聞聯播畫面顯示，宋濤在場，與中央改革辦常務副主任穆紅、中央財辦常務副主任韓文秀、國務院研究室主任黃守宏並排而坐。

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報導引述觀察人士說，「宋濤應該是重返中央外辦（中央外事工作委員會辦公室）擔任常務副主任，幾乎是鎖定副國級了，和應勇一樣，而且也符合『七上』的規矩。」

據指出，宋濤出生於1955年4月，畢業於福建師範大學，長期在福建工作，曾任福建省國際信託投資公司副總裁，2001年進入外交系統，曾任外交部國外工作局局長、駐菲律賓大使、外交部紀委書記、外交部副部長、中央外事辦常務副主任等職，2015年執掌中聯部，從事政黨外交。（編輯：陳沛冰）1111014