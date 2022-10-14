中國大幅增建煤電機組 今冬明夏用電缺口仍在

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據陸媒13日報導，中國國家發改委9月再提高興建燃煤發電機組的發電量，今明兩年火力發電將新開工1.65億瓩。業內人士透露，主要是缺電問題嚴峻，今冬明夏用電缺口仍在。圖為四川江油的燃煤發電廠。（中新社提供）中央社 111年10月14日

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（中央社台北14日電）據陸媒報導，中國國家發改委9月召開煤炭保供會議，再提高興建燃煤發電機組的發電量，今明兩年火力發電將新開工1.65億瓩。業內人士透露，主要是缺電問題嚴峻，今冬明夏用電缺口仍在。

界面新聞13日報導作以上披露，形容中國為壓實電力供應保障基本盤，煤電專案核准「開閘」。

報導指出，國家發改委這一開工指標在短期內進行了3次調增。7月，政策面提出新開工3000萬瓩，其後提高至8000萬瓩；8月再提出今明兩年每年開工煤電專案8000萬瓩，後年保障投運煤電機組8000萬瓩。

「層層遞增的煤電開工指標，意味著國家對煤電裝機的政策引導更加積極，主要是因為缺電問題越來越嚴峻。」不願具名的電力人士稱。

「今年迎峰度夏期間，煤電機組最高負荷穩定在90%以上，機組幾乎滿發，煤炭庫存可用天數穩定在20天以上，表明已經出現煤電裝機不足的問題。」該人士表示，今冬明夏用電缺口仍存，未來極端天氣存在不確定性，煤電機組建設週期約兩年，需要提前佈局。

中國燃煤發電在火力發電中佔主導地位。據中國電力企業聯合會數據，截至今年8月，全國13億瓩火電裝機中，占比85.4%。

煤電也是當前中國電力系統中最重要的支撐性電源。至2021年底，全國煤電裝機11.1億瓩，占比46.7%，提供全國6成的發電量，支撐逾7成的電網高峰負荷。

此前為達成碳達峰、碳中和的「雙碳」目標，中國當局去年4月提出嚴控煤電項目，當年全國新增煤電裝機2803萬瓩，為近15年最低；新核准煤電裝機1855萬瓩，年減57.66%。

不料，2021年迎峰度冬期間，中國多地出現供電吃緊甚至拉閘限電，煤電專案政策導向發生逆轉，煤電核准審批放開。據天風證券研報，去年第4季，火電核准規模402.5萬瓩，年增9.5倍。

今年迎峰度夏期間，極端高溫乾旱天氣使得中國水力發電量大減，煤電的兜底保供作用進一步凸顯。

據光大證券研報，今年1至8月，中國新核准煤電項目3198萬瓩，核准量大幅增長413%，主要用以填補電力供應缺口。

中國國家能源局8月20日提出，按照適度超前原則做好電力規劃中期評估調整工作，確保「十四五」末全國及重點地區電力供需平衡，逐省督促加快支撐性電源核准、加快開工、加快建設、儘早投運。

據報導，煤電投資額也因此復甦。據中國電力企業聯合會統計，今年1至8月，中國火電投資完成額人民幣405億元（約新台幣1800億元），年增70.17%，創2017年煤電供給側改革以來新高。

報導指出，今年下半年以來，廣東、浙江等省轉變了此前不再新增煤電的政策口徑，江蘇、安徽、陝西、廣西等省也開啟了新增煤電項目的審批。（編輯：楊昇儒）1111014