小米造車 雷軍：成功唯一途徑是成為全球前5

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（中央社台北20日電）小米集團去年宣布進軍電動車行業，測試車8月亮相。小米董事長雷軍昨天說，小米成功的唯一途徑是成為全球前5名之一，每年出貨超過1000萬輛電動汽車。他形容，「競爭將是殘酷的」。

雷軍19日在推特發文稱，許多小米粉絲對小米電動車以及小米的看法感到好奇。事實上，小米在進入電動汽車市場之前，已對行業進行了深入的研究並獲得深刻的見解。

雷軍表示，他相信，當電動汽車行業成熟時，全球前5大品牌將占據80%以上的市占率。換句話說，「我們成功的唯一途徑是成為前5名之一，每年出貨超過1000萬輛汽車。競爭將是殘酷的。」

他認為，電動汽車是一種以智慧化、軟體化和用戶體驗為核心的消費電子形式。汽車業的本質將從機械發展到消費電子，市場占有率將高度集中在「頂級玩家」手中。

雷軍再發豪語經陸媒披露後，「雷軍稱小米成電車前五才能成功」今天一度登上微博熱搜榜，引發議論。部分網友表示，小米手機能賣到全球第3名，未來很有機會；但也有不少網友吐槽雷軍先解決小米11手機過熱的問題再說。

雷軍上月9日推文表示，特斯拉比小米提前10多年進入電動汽車行業。有些人認為小米已經錯過了進入市場的窗口，但他不同意。「比賽才剛剛開始，我認為小米有很多機會。」

2021年3月30日，小米宣布正式進入造車領域，未來10年投入100億美元。

小米8月公布測試車影片，顯示已經可以實現幾乎全場景自動駕駛。包括一鍵召喚、無保護掉頭、自動繞行臨停車輛、事故車自動繞行、環島繞行、自動避讓行人等。

雷軍此前表示，自動駕駛是智慧電動汽車決勝的關鍵點。

據報導，小米進軍電動車的第一款成果，已確定是一款純電轎車，預計2024上半年量產，售價將高於人民幣30萬元（約新台幣133萬元）。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1111020