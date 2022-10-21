港媒：陳同佳出獄至今居深山 仍願赴台自首

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據報導，觸發香港「反送中」運動的關鍵人物、台灣殺人案嫌犯陳同佳出獄3年至今居於深山。圖為陳同佳2019年10月23日在港刑滿出獄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港21日電）據報導，觸發香港「反送中」運動的關鍵人物、台灣殺人案嫌犯陳同佳出獄3年至今居於深山，仍願意赴台投案自首。

星島日報網站今天在報導中指出，陳同佳於2019年10月出獄至今已有3年，他去年中離開香港警方提供的安全屋後，一直居於偏遠地區的深山。

報導引述協助陳同佳的立法會議員、牧師管浩鳴說，一個多星期前曾與對方通電話，他表現平靜。

管浩鳴表示，陳同佳赴台自首意願沒變，但也知道以當前兩岸政治形勢，短期內難以成行，加上疫情問題，台灣並未通關，商談都有困難。

管浩鳴說，他會與港府持續溝通，循不同途徑跟進其赴台自首事宜。

2018年初，陳同佳涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎後逃回香港，其後被警方拘捕及依洗黑錢罪名起訴，被判入獄。2019年10月23日，陳同佳出獄後曾說願意赴台投案自首。

星島日報向香港行政長官辦公室查詢如何解決事件，正待回覆。（編輯：陳沛冰）1111021