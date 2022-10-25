中國公布穩外資15條 含便利國際商務人員往來

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（中央社台北25日電）中共20大甫結束，在投資者信心不足以及美國持續出口管制的背景下，國家發改委等部門今天公布促進外資投入製造業的15條政策措施，並指要在做好疫情防控前提下，便利國際商務人員往來。

根據中國國家發展改革委網站，這份「關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施」表示，為了進一步擴大外資流入，穩定外商投資規模，提高利用外資品質，「更好發揮利用外資在促進中國製造業高質量發展、更深融入全球產業鏈供應鏈的積極作用」，提出這些政策措施。

針對外界對中國防疫政策的疑慮，這份措施提到，做好COVID-19疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員到中國提供便利。

此外，要加強貨運物流保通保暢，措施要求各地方要加強與外貿外資企業及其上下游關聯企業的主動對接，保障外商投資等企業生產物資和產品運輸通暢。

其他政策措施還包括：盡快將開放政策轉化為實實在在的外資項目、高標準落實外資准入後國民待遇、強化土地要素保障、強化外商投資企業金融支持、鼓勵外商投資企業利潤再投資等。

從這份政策措施中也可看出中國當前對外商需求最大的領域。像是：針對醫療、半導體、化工能源等重點產業鏈舉辦招商對接等投資促進活動；支持外商投資企業將研發設計等設在中國，打造「產業鏈共同體」。鼓勵外資充分發揮資本和技術優勢，深入參與智慧製造，建設智慧製造示範工廠等。

官方並表示，要積極引入國際創新資源，提升重大科技基礎設施對外開放合作水平，「支持外商投資企業承擔國家科技計畫項目」、引進國際一流人才團隊。

這份文件最後表示，吸引外資大省要充分發揮優勢，加大引資力度，增強對全國穩外資的帶動作用。（編輯：張淑伶）1111025