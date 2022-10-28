6.6萬元白菜價就可買房 黑龍江鶴崗房市異軍突起

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（中央社記者邱國強北京28日電）毗鄰中俄邊界的黑龍江省鶴崗市，從傳出人民幣1.5萬元的「白菜價」即可買房及網友推波助瀾下，當地房市異軍突起，眾多房仲進駐。當地政府則尷尬回應，鶴崗房價沒那麼便宜。

中國房價高昂令許多中青年人望而卻步，勉力購房者則陷入沉重的房貸負擔。而鶴崗房市的「白菜價」約在2019年底傳出，指每戶只要人民幣1.9萬元，即在中國網路上轟動一時。

2021年初，鶴崗的房價被中國房市行情平台列為全國最便宜的榜首，從此聲名大噪，成為中國「白菜價」住房的代表性城市。更有年輕人戲稱，鶴崗應該是適合「躺平」的城市。

鶴崗位在黑龍江省東北部，與俄羅斯隔黑龍江相望，為地級市，面積1.46萬平方公里，下轄6區2縣，全市常住人口僅約89萬人，其中城區常住人口僅54.5萬人。早年以盛產煤礦著稱，但因多年開採已告枯竭，加上冬季氣候嚴寒，人口外移嚴重。

綜合第一財經等媒體報導及網路訊息，一名原住江蘇南京的網路女畫師不久前上網發表文章，指自己僅花1.5萬元（新台幣約6.6萬元）在鶴崗買房，再花5萬元裝修，每月花1000元聘請幫傭。至於收入則靠網路接案。這讓本來想「躺平」的自己在鶴崗開始了新生活。

隨後，一名來自廣東省湛江市的「90後」男子也發文說，自己和妻子原在杭州打工。但別說杭州，連老家湛州的房子也買不起。2020年，自己和妻子決定花費4萬元在鶴崗買房，還說周邊外賣、超市、學校、醫院一應俱全，讓他有了新的人生。

根據報導，這2篇「單身1萬5、夫妻4萬買房」的文章在中國網路爆紅，引起熱烈討論，且以年輕人居多，相關文章並未受到中共20大網路維穩的影響。因此，鶴崗的房仲業者近來接到的諮詢電話大增，且許多人一開口就問「1萬5的房子還有沒有」？

報導指出，鑑於住房「白菜價」，近3年來吸引眾多中國房仲業者進駐。根據資料，目前鶴崗共有房產相關企業660餘家，其中近30家是在近3個月內進駐，87家在1年內進駐，170家則在3年內進駐。

儘管如此，鶴崗當地居民及房仲對這股購房熱卻有不同看法。1名當地居民表示，鶴崗確實有1萬元的房子，但大部分離市區較遠，且樓層高，面積小，格局不好，本地人不會買，一般都賣不出去，外地人不了解就可能會買。

這名居民指出，鶴崗市中心也有好的房子，學校附近尤其如此，但價格從幾十萬元到上百萬元不等，只是買的人少。

當地一名房仲業務員則表示，有當地房仲說，近來咨詢鶴崗買房的人數暴漲，平均每天有200、300人咨詢。但因為購房都需要時間考慮，目前整體購房銷量暫時沒有顯著提升。

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他說，外地民眾打電話都問「1萬多的房子還有嗎」？但「現在都找不到了，都賣完了」。而1.5萬的房子基本上是靠近郊區的頂樓，下雨容易滲水，且屋齡30、40年，當地人都不住。不過，較普遍的低價屋是4、5萬，周邊商場、菜市場、公車路線比較齊全。

面對這股買房熱，鶴崗市政務服務中心26日表示，近來咨詢移居當地的業務較多，但「房價沒那麼低」。而鶴崗市就業局則指出，外地遷往鶴崗可「推薦就業，靈活就業發補貼」。（編輯：陳沛冰）1111028