劉鶴：與外部世界良性互動 擴大開放以打破圍堵

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國國務院副總理劉鶴今天在人民日報發表長文說，要維護多元穩定的國際經貿關係，「與外部世界良性互動」。並繼續擴大開放吸引資金、技術及人才，打破外部對中國的圍堵打壓。

劉鶴並強調，面對「某些國家」脫鉤斷鏈企圖，要在「關係安全發展」的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟體、核心硬體、基礎原材料等突出短板，提升自主智慧財產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

這篇題為「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」、達6000多字的長篇文章，主要是在探討中國經濟目前面臨的問題，並以中共中央形成的決策或提出的主張，作為解決方式。

劉鶴引述中共總書記習近平在20大上的報告指出，「把實施擴大內需戰略，同深化供給側結構性改革有機結合起來」。而推動這兩者有機結合，必須堅持「穩中求進」的工作總基調。「穩中求進」是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。

劉鶴在文章中強調，在一個較長的歷史時期內，保持宏觀經濟穩定和持續成長，對於「全面建設社會主義現代化國家」具有重要基礎性作用。而經濟運行雖有周期波動，但要避免大起大落。

他說，實施「擴大內需」戰略是因應外部衝擊、穩定經濟運行的有效途徑。但「穩是主基調、是基本盤」，要穩住宏觀經濟大局，穩住產業鏈供應鏈完整性，穩住能源等初級產品供給，為積極進取奠定基礎，為應對複雜局面和各種挑戰「增強底氣」。

劉鶴提到，要堅持「高水準對外開放」，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，「與外部世界良性互動」。繼續擴大商品和要素流動型開放，吸引全球資金、技術、人才等優質要素和產品，「打破外部對我國的圍堵打壓」。

他指出，要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在統籌好開放與安全的前提下，進一步對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境；實施自由貿易試驗區提升戰略，鞏固拓展多雙邊經貿關係，提升貿易投資合作品質和水準。

劉鶴說，要堅持和完善社會主義基本經濟制度，深化國資國企改革，加快國有經濟布局優化和結構調整，提升企業核心競爭力。並優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

他表示，要堅持把發展經濟的著力點放在「實體經濟」上，鞏固優勢產業領先地位，推動製造業「高端化、智慧化、綠色化」發展，構建優質高效的服務業新體系，加快發展數位經濟，構建一批新的成長引擎。

劉鶴強調，全球產業鏈供應鏈是重要的國際公共產品，中國願與各國一道維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。同時要著力防範化解系統性風險。要加強宏觀調控特別是需求側管理，抓住主要風險點加大流動性注入和預期管理，處理好防範系統性風險和道德風險的關係。（編輯：陳沛冰）1111104