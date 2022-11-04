進博會開幕 習近平：推動共用中國大市場機遇

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第5屆中國國際進口博覽會4日晚間在上海國家會展中心（圖）開幕，中國國家主席習近平透過視訊致辭表示，中國將推動各國各方共用「中國大市場」機遇。（中新社提供）中央社 111年11月4日

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（中央社台北4日電）第5屆進博會今晚在上海開幕，中國國家主席習近平表示，中國將推動各國各方共用「中國大市場」、「制度型開放」、「深化國際合作」機遇，願與各國一道踐行真正的多邊主義，凝聚更多開放共識。

新華社報導，習近平4日晚間以視訊方式出席在上海舉行的第5屆中國國際進口博覽會開幕式，並發表題為「共創開放繁榮的美好未來」的致辭。

習近平說，5年前，他宣布舉辦進博會，就是要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。

他指出，中國共產黨第20次全國代表大會強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

習近平表示，中國將推動各國各方共用「中國大市場」機遇，加快建設強大國內市場，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，擴大優質產品進口，創建「絲路電商」合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推動貿易創新發展，推進高質量共建「一帶一路」。

他並表示，中國將推動各國各方共用「制度型開放」機遇，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施好新版「鼓勵外商投資產業目錄」，深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設；實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港，發揮好改革開放綜合試驗平台作用。

習近平還表示，中國將推動各國各方共用深化國際合作機遇，全面深入參與世界貿易組織改革談判，推動貿易和投資自由化便利化，促進國際宏觀經濟政策協調，共同培育全球發展新動能，積極推進加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」和「數位經濟夥伴關係協定」，擴大面向全球的高標準自由貿易區網路，堅定支援和說明廣大發展中國家加快發展，推動構建人類命運共同體。

他最後說，「路就在腳下，光明就在前方」。中國願同各國一道，踐行真正的多邊主義，凝聚更多開放共識，共同克服全球經濟發展面臨的困難和挑戰，讓開放為全球發展帶來新的光明前程。

第5屆進博會11月5至10日在上海國家會展中心舉行。

進博會官網稱，本屆參展國別範圍更廣，共有145個國家、地區和國際組織參展。來自127個國家和地區的企業參加企業商業展，66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展，數量均超過上屆。

據發布，本屆進博會展示內容更加豐富。新設農作物種業專區和人工智慧專區，優化能源低碳及環保技術專區，拓展創新孵化專區，技術裝備、消費品、醫療、汽車等領域的150多家初創企業進行集中展示。

同時，進博會還新設「中國這十年－對外開放成就展」綜合展示區，包括成就專區、省區市專區和「展商變投資商」專區，全面展示「新時代中國對外開放輝煌成就」。（編輯：楊昇儒）1111104