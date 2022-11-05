國台辦談兩岸交流提大貓熊 深化發展沒改變

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）大陸國台辦副主任龍明彪近日以視訊方式參與四川的兩岸交流35週年活動時提到大貓熊「團團」與「圓圓」，並指北京推進兩岸交流合作、深化融合發展的決心未改變與動搖。

據微信公眾號「川越海峽」消息，龍明彪3日在會上指出，川台交流35年來蓬勃發展，四川已成為大陸西部與台灣人員往來最為頻繁、經貿合作最密切、文化交流最為活躍的省份。

他提及，很難忘記2008年5月汶川發生特大地震，台灣救援人員第一時間奔赴災區參與救援，廣大台灣民眾踴躍支持四川人民抗震救災、重建家園。

他也提到，2008年12月，中國大陸贈送台灣民眾大貓熊「團團」、「圓圓」由成都出發抵達台北。10多年間，牠們給廣大台灣民眾、特別是青少年帶去了歡樂和溫馨，成為兩岸同胞團結友愛的美好象徵。

龍明彪指出，35年來兩岸交流的歷程和豐碩成果表明，兩岸關係發展的根基在民間、動力在人民，兩岸交流合作的成果惠及兩岸同胞。

不過，他同時指出，2020年以來，兩岸交流遭遇前所未有的困難，但大陸推進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的決心沒有改變，信心沒有動搖。

龍明彪說，「我們堅信，促進兩岸交流融合是維護台海和平穩定的必然選擇，兩岸關係和平發展是通向和平統一光明未來的康莊大道」。（編輯：周慧盈）1111105