中共官員魏彬被開除黨籍 罪名罕見出現詆毀國家領導人

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（中央社台北6日電）中國官方發布，黑龍江省委巡視組前副組長魏彬被開除黨籍，一系列罪名中出現罕見的「惡意詆毀黨和國家領導人」，中國官媒稱，魏彬是退休近5年的紀檢「內鬼」，指其抨擊反腐敗工作。

據中央紀委國家監委網站今天訊息，日前經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對省委巡視組原副組長魏彬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。而在11月5日，黑龍江省紀委監委決定開除魏彬黨籍。

中國官方公布魏彬一系列罪名，包括違反政治紀律和政治規矩，背離「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），「惡意詆毀黨和國家領導人」，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查。

違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反廉潔紀律，搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪等。按規定取消其享受的待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

其中罪名出現罕見的「惡意詆毀黨和國家領導人」，但官方訊息未明指魏彬如何詆毀國家領導人及抨擊反腐敗工作；但中共總書記習近平自中共18大上台以來，以「反腐」為由已有大批官員落馬入獄。

另據北京青年報旗下的「觀海解局」網站指出，魏彬大學畢業後，進入黑龍江省委工作，2009年10月調往省委巡視組，任副廳級巡視專員，2015年3月升任省委巡視組副組長（正廳級），2017年5月退休。

「觀海解局」指魏彬在省委巡視組工作近8年，是退休近5年的紀檢「內鬼」。

今年1月8日，中央紀委國家監委網站發表解讀文章，指打鐵必須自身硬，監督別人的人首先要監管好自己，紀檢監察機關要明確權力邊界、嚴格內控機制，堅決防止「燈下黑」。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111106