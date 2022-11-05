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中國央行副行長范一飛涉嚴重違紀違法受查

2022/11/5 12:12
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（中央社台北5日電）據中共中央紀委國家監委網站今天的消息，中國人民銀行（央行）黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

央視等陸媒報導，1964年出生的范一飛是中國人民大學經濟學博士，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士。

他曾任中國建設銀行信託投資公司總經理助理兼計財部經理、中國建設銀行總行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理。

2000年2月擔任中國建設銀行行長助理（2003年3月至2004年3月掛職中國長江電力股份有限公司總經理助），2004年8月任中國建設銀行黨委委員、行長助理，2005年6月任中國建設銀行副行長、黨委委員。

2010年3月任中國投資有限責任公司副總經理、黨委委員，2011年11月兼任上海銀行董事長，2015年1月任中國人民銀行黨委委員，2015年2月任中國人民銀行黨委委員、副行長。

范一飛是人行6名副行長之一。據證券時報，范一飛昨天下午在工作單位被帶走，「當天中午左右還在開會」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111105

范一飛
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