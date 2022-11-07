北京駐港官員：法治是香港可靠管治方式

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（中央社記者張謙香港7日電）中國外交部駐港官員今天說，香港實現由亂到治，證明法治是香港最可靠的管治方式。

官方香港電台報導，中國外交部駐港特派員公署特派員劉光源在法律週活動上致詞時，作了以上表示。

他說，法治是香港繁榮和穩定的基礎，鞏固「一國兩制」的憲制基礎，香港經濟和社會發展正面對根深蒂固的問題，要令香港成為一個更好的地方，法治扮演著不可或缺的角色。

他說，香港實現由亂到治，證明法治是香港最可靠的管治方式，可確保香港長治久安，法治也能強化香港背靠中國和面向世界的獨特優勢，發揮作為不同國家及司法管轄區的超級聯繫人角色。

他指出，已有很多國際法律機構在港成立，相信在中國支持下，香港優勢會更突出。

在同一場合上，香港行政長官李家超透過視訊致詞說，在中國的支持下，國際調解院籌備辦公室將在港成立，反映出外界對香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心充滿信心。

中國外交部上月底公布，與香港當局簽署了「關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排」，明確國際調解院籌備辦公室落地香港的具體事宜。

據指出，國際調解院籌備辦公室是中方根據「關於建立國際調解院的聯合聲明」設立，負責就建立國際調解院的國際公約等事項組織展開政府間談判。

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中國外交部表示，目前國際上還沒有專司調解的政府間國際組織，為順應國際調解發展態勢和需求，中方與持相近理念的國家起草並達成了聯合聲明，決定共同發起建立國際調解院，專門提供調解服務，為各類國際爭端提供友好、靈活、經濟、便捷的解決方案。

國際調解院籌備辦公室預計2023年起組織展開建立國際調解院的公約談判，而國際調解院籌備辦公室設在香港主要考慮到其優越的地理位置及便利的營商環境，特別是香港的法律體系成熟，在提供包括調解方面的法律服務獨具優勢。（編輯：周慧盈）1111107