恆大海花島違建不用拆 政府沒收改為旅館商辦

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（中央社台北9日電）恆大集團位在海南省儋州的渡假村建案海花島其中39處建築被裁定為違建，原本遭地方政府勒令拆除，然而近期傳出轉圜，可望全區保留。建物由政府沒收轉做旅館、商辦使用。

根據每日經濟新聞報導，近日儋州市政府發布「儋州海花島控制性詳細規劃優化調整」，文中顯示對海花島的39棟違建處分由依法拆除轉變為沒收，未來使用目的將由住宅調整為旅館、商務金融、零售商業、餐飲用地混合經營，其中以旅館占比達85%。

根據公開資訊，海花島位於海南省儋州市海灣區域，2011年開始動工，投資總金額達人民幣1600億（約新台幣7000億），號稱世界最大的人工島，填海面積約8平方公里，由三個獨立的離岸式島嶼組成，形態如盛開在海中的三朵花，故取名為「海花島」 。

海南省儋州市綜合行政執法局於去年12月30日發布公文，指出海花島的項目中有39棟建築、總面積達43萬4941.46平方公尺（約13.1萬坪），涉違反中華人民共和國城鄉規劃法，因此撤銷規劃許可證，並勒令10日內拆除。

據報導，恆大於今年1月依規定申請行政複議，盼能阻止拆除的決定。這份最新的公告則揭露，官方一定程度接受了恆大的申訴，於今年4月更改拆除指示，改由政府沒收。

除了這39棟樓，公告也針對海花島其他的土地使用做出變更指示，包含增加公園綠地、部分規劃為居住用地，但還沒施工的土地興建計畫被叫停。這份文件目前仍在公示階段，預計於本月20日截止。

另據香港01報導，去年12月底公布，由媒體舉辦的「中國十大醜陋建築評選」，恆大海花島建築群名列榜首，理由是「資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111109