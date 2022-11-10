新疆男子方艙轉院後不治 家人質疑遭延誤救治

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（中央社台北10日電）中共20大後疫情持續升高，官方今天通報，新增8824例本土病例（含確診及無症狀感染）；疫情飆升之際也不斷傳出各種防疫缺失，一名新疆男子日前由方艙轉院後不治，家人質疑遭延誤救治。

中共20大上月落幕後，本土疫情不斷上升。中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零至24時，大陸各地報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1185例，其中境外移入病例52例，本土則有1133例，包括廣東500例、河南178例、重慶123例、內蒙古107例、四川48例、山西35例、北京34例、新疆32例。

當日並新增7820例無症狀感染者，其中境外移入129例，本土則是7691例，病例較多的依序是廣東2507例、河南1065例、內蒙古1019例、新疆657例、重慶633例、黑龍江325例、青海276例、甘肅237例、山西152例、湖北113例等。

在疫情不斷升高之際，多地近來頻傳防疫缺失，其中內蒙呼和浩特市新城區一棟公寓住宅4日發生因防疫焊死大門，導致一名婦人墜樓未能及時搶救的憾事，而新疆也傳出男子從方艙轉院後不治的消息。

香港01引述庫爾勒市疫情防控指揮部昨天的公告報導，上週三（2日）凌晨5時許，一名郭姓男子從方艙治療點送醫後醫治無效死亡，但公告未說明郭男的死因、病史以及是否延誤送院等問題。

公告稱，事發後，已成立由衛健、公安、紀檢監察等部門組成的專項調查組，正依規依法展開全面調查。

值得注意的是，報導說，有疑似死者女兒的微博網友「燃燒一生的悲痛」8日發出長文，詳述父親確診陽性進入隔離點到病亡的8天經過。

她表示，66歲的父親平時熱愛健身，10月23日核酸異常確認為陽性後被送入隔離點，但父親告訴她，隔離點發的藥根本不管用，出現嚴重的病癥後依舊無法聯繫醫生、未及時得到救治。

直至11月1日郭姓男子陷入昏迷後才被送入距離隔離點10多公里的醫院，但幾小時後就因搶救無效離世。

「燃燒一生的悲痛」說，她對於父親在隔離點8天的經歷有許多疑惑和不解，卻沒有人出來說出事實真相。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111110