新任中共中宣部長撰文 稱要發揚學術和藝術民主

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（中央社台北10日電）新任中共中宣部長李書磊今天撰文提到「要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索」，看似要在學術和藝術領域放鬆管制，但仍強調「必須牢牢掌握黨對意識形態工作領導權」。

李書磊這篇「增強實現中華民族偉大復興的精神力量（認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神）」10日刊登在中共黨媒人民日報第6版，文章強調文化自信和文化建設的重要。

在「牢牢把握社會主義文化建設的正確方向」的要點中，李書磊寫道：「要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍，提倡不同觀點和學派充分討論，提倡體裁、題材、形式、手段充分發展，推動觀念、內容、風格、流派切磋互鑒，不斷煥發文化生命力、創造力。」

他接著寫道：「要正確區分政治原則問題、思想認識問題、學術觀點問題，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點。」

李書磊文中還提到：「必須牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，…鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論。」還要全面落實「意識形態工作責任制」，壓實壓緊各級黨委責任，加強意識形態陣地建設和管理。

在哲學社會科學方面，他指出，因為具有鮮明的意識形態屬性，必須「堅持以馬克思主義為指導，深入實施馬克思主義理論研究和建設工程，加快構建中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系」。

在新聞輿論工作方面，文章指這是處在意識形態鬥爭最前沿，「必須堅持黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體，加快推進媒體深度融合，加強全媒體傳播體系建設，塑造主流輿論新格局」等，並要「掌握互聯網這個意識形態鬥爭主陣地主戰場的主動權」。

李書磊現年58歲，14歲就考入北京大學圖書館系曾轟動一時，21歲即獲得北大中文所當代文學專業碩士學位，有「北大神童」之稱。此後進入中央黨校工作並長期任職。

中共總書記習近平2012年底上台後，中國的輿論和思想管控日益緊縮，除了民眾可能因網上言論獲罪，大學校園屢傳學生檢舉老師的思想言論，受到詬病。李書磊今天發表的這篇文章，是否意味著在學術和藝術領域的表達空間能夠擴大，還有待觀察。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111110