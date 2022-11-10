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小三通復航與陸清零政策有關？陸委會：評估之一

2022/11/10 17:57
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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）對於小三通復航是否跟大陸清零政策有關，陸委會發言人邱垂正今天說，「這當然是我們評估的項目之一」。

國民黨立委陳雪生8日質詢行政院長蘇貞昌時說，政府稱中國大陸把CIQS（通關、證照、檢疫、安全的單位）全部關閉，但經他致電福建省台辦主任林文生跟福州市台辦主任鄧達木了解，對方說所有人員都在崗位上。

陸委會今天舉行例行記者會，媒體詢問上述議題時，邱垂正表示，小三通船舶往來涉及到雙方航運管理跟整備，雙方都應該要做好安排。

他說，重啟小三通客運，除了考量整體疫情、金馬防疫與醫療量能，以及當地民意外，尚需評估兩岸互動的最新情勢。政府也多次說明，重要節日啟動客運船班是可能的做法。

邱垂正表示，近期大陸福建、廣州地區疫情再起，中國大陸在各地動態清零政策下，持續採取各種封控管理，以及大幅減少航班等「外防輸入、內防反彈」措施，這也是政府考量小三通時的一個資訊之一。

他也稱，「至於您說對岸相關準備人員是不是已經到位，您可以去問對岸。」

媒體進一步詢問，小三通復航跟大陸的清零政策有無關聯，他說，這是政府評估的項目之一。

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邱垂正表示，台灣在金門水頭港持續在崗位上的有666位同仁，在馬祖福澳港則有430位同仁持續待命中，以保持通航運作人力。

邱垂正此前表示，中國大陸目前疫情措施跟未來台灣發展有嚴重落差。「我們在當地的CIQS，我們都準備好了，但對岸的CIQS是不是都還沒整備？你也可以問問對岸，你的人在哪裡？我人都在，我們都堅守崗位，這些都需要進一步互動。」（編輯：張淑伶）1111110

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