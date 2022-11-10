防控常態化 中國規劃2025年每人擁有電子健康碼

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（中央社記者邱國強北京10日電）中國國家衛健委等3個單位今天聯合發布規劃，宣布2025年初步建成全國互聯互通的全民健康訊息平台體系，每個居民將擁有動態管理的電子健康檔案和「功能完備的電子健康碼」。

綜合中國媒體報導，中國國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局聯合發布的「『十四五』全民健康信息化規劃」提出，到2025年，中國將初步建設形成「統一權威、互聯互通」的「全民健康信息平台支撐保障體系」。

規劃指出，這將基本實現中國「公立醫療衛生機搆與全民健康信息平台聯通全覆蓋」，每個居民將擁有「一份動態管理的電子健康檔案，和一個功能完備的電子健康碼」。

根據報導，國家衛健委等3個單位將把這項規劃，納入「健康中國」建設和衛生健康事業發展總體規劃「統一部署、統籌安排、整體推進」，著力解決「全民健康信息化」發展過程中出現的實際問題，加快推動「全民健康信息化建設」。

同時，3單位將透過一系列舉措，重塑管理服務模式，實現政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化，為防範化解重大疫情和突發公共衛生風險、實施健康中國戰略、積極應對人口高齡化戰略、構建優質高效的醫療衛生服務體系，提供強力支撐。

規劃內容提到，「十四五」期間全民健康訊息化建設的指導思想，要堅持「統籌集約、共建共享，服務導向、業務驅動」，以及「開放融合、創新發展，規範有序、安全可控」的基本原則。

同時，「十四五」期間將加速推進「高速泛在、雲網融合、智能敏捷、集約共享、安全可控」的全民健康訊息化基礎設施建設。依托國家電子政務外網、網際網路、光纖寬頻、虛擬專線和5G等網路建設，完善衛生健康行業網。

此外，規劃提出2025年前全國醫療衛生機構互通共享要取得標誌性進展。二級以上醫院基本實現院內醫療服務訊息互通共享，三級醫院實現核心訊息全國互通共享。全員人口訊息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更加完善。

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同時，要推動每個家庭實現「家庭醫生簽約服務」，建成若干區域健康醫療大數據中心與「互聯網＋醫療健康」示範省，基本形成衛生健康行業「機構數位化、資源網路化、服務智慧化、監管一體化」的全民健康訊息服務體系。

這項規劃還提出8項優先行動，包括：互通共享3年攻堅行動；健康中國建設（行動）支撐行動；智慧醫院建設示範行動；重點人群智慧服務行動；藥品供應保障智慧監測應對行動；數位公衛能力提升行動；「互聯網＋中醫藥健康服務」行動；數據安全能力提升行動。（編輯：楊昇儒）1111110