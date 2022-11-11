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中國兩部門：支持央企發行科技創新公司債券

2022/11/11 22:09
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（中央社台北11日電）中國兩部門今天發布通知，提出14項具體措施，支持官方中央企業發行科技創新公司債券融資，鼓勵商業銀行、社保基金、養老金等中長期資金加大投資，以更好服務國家創新驅動發展戰略。

中國證監會和國務院國資委日前聯合發布「關於支持中央企業發行科技創新公司債券的通知」，11日晚間對外公布。

「通知」提出14項具體措施，進一步支持央企發行科技創新公司債券融資，宣稱這有利於「推動健全科技創新新型舉國體制，助力央企成為打造原創技術策源地的先行軍」。

「通知」首先表示要「完善債券市場服務科技創新機制」，加強債券市場對科技創新領域的精準支持。「鼓勵中央企業發行中長期科技創新公司債券，增強融資工具與科技創新活動的適配性。」

「通知」鼓勵金融機構加大業務投入。鼓勵證券公司加大科技創新公司債券承銷業務投入；鼓勵商業銀行、社保基金、養老金、保險公司等中長期資金加大科技創新公司債券投資，引導降低融資成本。

「通知」並鼓勵央企增加研發投入。支持央企積極發揮產業鏈「核心」企業作用，借助科技創新公司債券等融資工具彙聚資金，支持上下游符合國家戰略、有技術優勢、有發展潛力的中小企業創新發展，共同推動關鍵核心技術攻關、培育戰略性新興產業，服務產業轉型升級。

「通知」還支持央企開展基礎設施REITs（不動產投資信託）試點。重點支持交通、能源、水利、生態環保及5G、工業互聯網等新型基礎設施項目發行REITs，鼓勵回收資金用於科技創新領域投資，拓寬增量資金來源，完善科技創新融資支持。

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「通知」稱，中國證監會2017年推出創新創業公司債券，截至目前，科技創新公司債券共支持130多家企業融資近人民幣1400億元（約新台幣6120億元），主要投向積體電路、人工智慧、高端製造等前沿領域，助力科技成果加速向現實生產力轉化。

中國證監會今晚表示，下一步，證監會、國資委將抓緊細化落實各項工作舉措，充分發揮「中國特色現代資本市場推動科技創新的機制優勢、專業優勢」，以央企科技創新為引領示範，帶動產業鏈上中下游、大中小企業科技創新和融通發展，服務構建新發展格局、著力推動高質量發展。（編輯：楊昇儒）1111111

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