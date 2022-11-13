洞庭湖底現神秘圖案 官方：疑湖裡矮壩露出水面

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（中央社台北13日電）中國洞庭湖持續處於低枯水位，河床上露出一片暗紅色的大規模方形圖案，有人認為是古城遺址古代墓葬群，甚至是外星人印記，但官方說應該是水位太低，才讓漁民早年在湖裡築起的矮壩露出水面。

洞庭湖因上游來水減少影響，一直處在低枯水位且呈下降趨勢，香港「星島日報」今天報導，英國有麥田圈之謎，近日中國湖南省岳陽市的洞庭湖底，也出現了神秘大規模方塊圖案，網民議論紛紛。

近日一位民眾在洞庭湖畔用無人機拍攝時，發現湖床上有一片暗紅色的大規模方形圖案，區域內，有多個大型正方形「方塊」，每個「方塊」看上去像個小迷宮。大方塊周邊，散落著不少小方塊，星羅棋布，狀似迷宮一般。

由於過於工整，不像是自然形成，影片在網上流傳後，有人認為是古城遺址，還有人指是古代墓葬群，甚至有人稱，「這是外星人留下的印記，以便他日重返地球時不迷路」。

陸媒「極目新聞」12日報導，從到過現場勘查的一位官方知情人士獲悉，這一區域的土壤均呈紅色，所謂的「塊狀物」都是一個個土堆。目前，經專業人士確認其不是古城遺址，也不可能是古墓群。

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岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室工作人員則推測，有可能是附近漁民早年建造的矮圍。

工作人員說明，所謂矮圍是指在湖裡築起矮壩，圍起一片水域，當湖水上漲時讓魚蝦進入，水退後，大小魚蝦滯留在圍子裡進行捕撈。2018年，洞庭湖整治湖區時，湖邊用來捕魚的矮圍全部被挖掉，但留下了一些痕跡，今年水位降至低位後，可能這些矮圍的痕跡就露出水面。（編輯：唐佩君/陳沛冰） 1111113