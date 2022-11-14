孤獨星球雜誌中國版停刊 稱一個時代就此落幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）「孤獨星球」雜誌今天宣布中國版明年正式停刊，迄今共發行125期，稱像是一個時代就此落幕；公司未說明停刊理由，有中國網友表示「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

「孤獨星球」（Lonely Planet）雜誌今天在其微信公眾號宣布，「很遺憾要公布一個令人悲傷的決定：2022年12月刊將是中國版的最後一期，將於明年正式停刊。」對忠實讀者和所有編輯而言，「大概很難在這一刻保持心情平靜，好像一個陪伴我們多年的老友即將分別，又像是一個時代就此落幕。」

公司表示，中國版自2012年8月創刊至今，共走過125期。從倫敦奧運會出發，這10年來，見證了因戰亂關閉的景點重新開放，見證了體育賽事拉動旅遊業成長，見證了新興藝術館和國家公園的建立，見證了各種慶典走向高潮的瞬間，也見證了自疫情爆發以來，旅遊業在世界放慢腳步，又逐漸復甦。

雜誌並未說明停刊理由，消息一出許多中國網友發問為何停刊，另有忠實讀者表達很不捨，也有網友說當前紙媒很難經營，但也有人直指「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行衝擊孤獨星球營運，陸媒「澎湃新聞」2020年曾報導，「孤獨星球」雜誌公司決定關閉墨爾本和倫敦辦公室的大部分業務。

公司表示，減少出版業務是一個「艱難的決定」，但疫情期間雜誌銷量下滑越來越嚴重，公司決定暫停發行雜誌以減少成本。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111114