恆大債務重組方案 擬以境內資產交換債權人支持

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（中央社台北17日電）中國恆大集團預計於下個月提出債務重組方案，據外媒報導，恆大正在盤點中國國內尚未被抵押的可用資產，包含兩家在香港上市的公司股票，研議以此為「誘因」，爭取境外債權人同意計畫。

面對龐大的債務黑洞，中國恆大原定於7月底提出債務重組方案，然而由於規模龐大且複雜，加上與境外債權人的協議卡關，因此在6月底宣布延後發布，將在充分溝通後，於今年年底前提出。

恆大集團執行董事肖恩日前受訪時指出，目前恆大的境外債總規模大約是227億美元（約新台幣7060億元），是集團整體債務的一部分。完成重組的重要前提之一就是公司能夠持續經營。

根據路透社引述消息人士報導，恆大預計於12月發布最新的債務重組方案，近期密集與境外債權人協商，同時盤點境內資產。恆大有意以提供部分境內資產為條件，爭取境外債權人支持重組的方案。

報導指出，恆大向境外債權人提供的境內資產方案中，可能包含兩家在香港上市的公司股票。

消息人士在報導中表示，截至目前為止，恆大和境外債權人仍在試圖確認哪些境內資產可以作為信用增強（credit enhancement）的工具。然而，要找到這些資產仍有不小的挑戰，「因為恆大已將其大部分資產抵押給境內債權人和地方政府等。」

報導並稱，恆大在本月內將與債權人簽署一份保密協議，為明年的談判做準備，最終的重組計畫將與明年初敲定。

對於這項說法，恆大則拒絕回應。

恆大目前的重組方案遭遇的另一個挑戰是債權人「Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited」向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。

報導提及，如果這項申請被法院接受，將嚴重影響恆大的資產價值，進而使重組計畫受挫。據上述消息人士透露，恆大計劃在月底舉行的聽證會上申請暫緩執行。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1111117