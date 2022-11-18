鄭州大學學生被封聚集抗議 籲遵守優化防疫20條

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國優化防疫20條實施後爭議不斷。鄭州大學部分學生16日晚間聚集抗議，先後提出15項訴求。其中包括嚴格遵守20條，校園依低風險區解封。外界則關切組織這場抗議的學生安危。

河南省會鄭州市今年下半年來反覆出現本土疫情，也數度採取大規模封控，日前遭到中國國務院聯防聯控機制2度點名防疫措施不當。鄭州市官方隨後表態，宣示將進行整改。

綜合中國網路訊息，鄭州大學部分學生在優化防疫20條公布後眼見解封無望，開始在網路上串聯，並決定16日晚間6時以「廣場舞」為代號，在校園內展開聚集抗議，並利用手機及網路社群，先後共提出15項訴求。

根據網傳畫面，16日晚間6時，上百名鄭州大學學生聚集在校園內，高喊「解封！解封！解封！」，並質疑校方在優化防疫20條公布後仍不依規定解封，明顯是在陽奉陰違。校方一度擺出鐵質護欄試圖阻擋，但少部分學生成功衝過護欄，向行政大樓前進。

畫面顯示，校方曾派遣行政主管到聚集現場與學生對話，並強調「一定要相信鄭大的老師」。但學生紛紛表示「我們拿什麼相信」、「這麼久您竟然不知道我們有什麼問題」、「你讀出來老師，讀出來吧（指學生訴求）」。

不久，部分衝過護欄的學生抵達行政大樓前，並用手機拍攝。但試圖阻擋及溝通的校方行政主管看到學生在拍攝，便迅速調頭離去，引起學生不滿，高聲質疑「你們怕啥呀你們」。

根據網傳畫面，發起這場抗議的鄭州大學學生至少先後2次提出共15項訴求。其中包括要求校方嚴格遵守20條，校園依低風險區解封；建立與學校領導有效的直接對話機制；禁止清算學生及保證相關商戶權益，不應關門；取消提前結課與考試，反對隨意壓縮課程；保障有意向的學生返鄉，並開放校內教室、操場、圖書館等。

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根據已知訊息，上述影片拍攝過後，鄭州大學黨委及校方主管出面與學生協商，學生一度開啓了網路直播並上傳，但不久就被封鎖並刪除。同時有消息指出，校方當晚即搜查宿舍寢室，有意處分組織抗議行動的學生，引起學生不滿。

但鄭州大學黨委保衛處1名官員面對自由亞洲電台去電詢問時，否認校方要處分學生，並反問「你從哪聽說的，我們都沒聽說」。（編輯：張淑伶）1111118