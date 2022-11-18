山西太原新增67例確診 太原富士康初篩一例生產正常

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）山西太原市今天發布新增COVID-19確診病例67例，多為輕症與無症狀感染者；太原富士康凌晨公告，有名車間員工核酸檢測陽性，目前園區生產、員工生活秩序一切正常。

太原市疫情防控工作領導小組辦公室今天發布通告指出，16日晚上6時至17日晚上6時，太原市新增確診病例67例，其中輕症11例、無症狀感染者56例；另自即日起，晉源區新增高風險區8個，調整為低風險區一個。

根據微信公眾號訊息，太原富士康今天凌晨公告，廠房有名車間員工15日曾乘坐計程車出行，司機16日確診為陽性病例；這名員工是密切接觸者被集中隔離，員工已核酸檢測初篩為陽性，轉至醫院進一步診療。

太原富士康指出，當地政府相關部門已在園區內展開疫情防控指導工作，廠房也進行消毒殺菌工作，確保員工工作環境安全；太原富士康表示，目前園區生產、員工生活秩序一切正常。

太原富士康表示，疫情期間為確保員工安全，上下班途中保持「兩點一線」行動軌跡，員工不聚集、不去園區外公共場所用餐。（編輯：林克倫）1111118