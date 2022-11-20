更多編輯台推薦新聞：
圖輯／大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心
生活

圖輯／大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

卡達世界盃期間嚴查酒駕 中國公安部：文明觀賽

2022/11/20 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海20日電）中國公安部交通管理局表示，卡達世界盃舉行期間嚴查酒駕，呼籲球迷「文明觀賽、快樂看球」。公安部統計，在2018年俄羅斯世界盃舉行期間，查處酒駕、醉駕等樣態13萬多起。

公安部交通管理局19日在官方微博發文提醒，卡達世界盃足球賽在11月21日至12月18日期間舉行，相約看球、觀賽飲酒頻率增多，酒駕、醉駕風險也上升，提醒球迷「文明觀賽、快樂看球」。

公安部交管局表示，已經在世界盃足球賽舉行期間，布署、展開酒駕、醉駕整治行動，嚴防酒駕、醉駕肇事肇禍，保護人民生命財產安全，「一同觀賽聚餐飲酒的親朋好友，要勸阻酒後駕車行為；餐廳、酒吧、涉酒娛樂場所要主動開展宣傳提示」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公安部日前發布統計資料，在2018年俄羅斯世界盃舉行期間，共查處酒駕、醉駕等樣態13萬多起，其中酒駕11.4萬起、醉駕2萬起、毒駕870餘起。

多個交通管理相關單位在卡達世界盃前夕陸續發出嚴查酒駕提醒。「溫州交警」表示，對於夜間酒後駕駛違法風險突出等情況，將加大警力投入；「義烏交警」指出，將依據賽程加大調配管控力度，提高見警率和檢查頻率。（編輯：陳沛冰）1111120

世界盃
官方稱中國元素照亮世界盃 球迷諷：除國足以外 卡達世界盃即將開踢 重點時刻一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族