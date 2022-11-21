新任中宣部長提雙百方針 專家：輿論或許微鬆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中共宣傳部長李書磊近日提出文化建設必須堅持「二為」方向、「雙百」方針。專家認為，李作為意識形態最高主管，是習近平統治化妝師，輿論或許某程度放鬆，但能邁出多大步伐不樂觀。

中共新晉政治局委員、宣傳部長李書磊近期在人民日報的「增強實現中華民族偉大復興的精神力量」一文中，提出文化建設必須堅持「二為」（為人民服務、為社會主義服務）、「雙百」（百花齊放、百家爭鳴）方針。

德國之聲今天刊出中國旅美政治學者鄧聿文評論，分析李書磊的文章究竟是要「引蛇出洞」打擊異議，還是釋放調整訊號，放鬆對輿論的嚴控？

這篇評論指出，毛澤東1956年為了活躍和繁榮社會主義的文藝，首次提出雙百方針。當時的中宣部長陸定一提倡在文學藝術工作和科學研究工作中有獨立思考的自由，有辯論的自由，有創作和批評的自由，有發表自己意見等自由。

之後毛澤東號召黨外人士「鳴放」，鼓勵群眾提出想法意見，也可以給共產黨和政府提意見，一時間各界人士，對中共「大鳴大放」，甚至將矛頭指向毛，結果毛澤東之後發起了反右運動，那些「大鳴大放」的知識分子，被打成右派分子，發配邊疆勞改。

民間史學認為這是毛澤東故意設的一個局，一個陽謀，借著提倡「雙百」方針，要讓各路牛鬼蛇神紛紛現身，好一網打盡這些反黨勢力，謂之「引蛇出洞」。

那麼習近平在20大取得第三任期的權力後，是否要引蛇出洞？

鄧聿文表示在經歷了反右和文革的中國，對這種極端的政治運動還是有一定免疫力，習近平沒有動力也無需再發動一場新時代的「反右」運動，即便他有此意，知識分子也不會天真地響應號召，給黨提出哪怕是溫和的意見。

鄧聿文認為李書磊的表述，僅是重覆中共的一貫說法而已。此文不過是對20大精神的闡釋。外媒和一些人將它和當年毛的引蛇出洞作聯想，可能是沒有注意到包括習近平在內，這兩詞從來沒有在中共領導人的意識形態話語裡消失過。

對習近平來說，一再強調要講好中國故事，但現實是中國還沒有為崛起而構建有說服力及令國際社會接受認可的中國學派和理論，習無疑想改變這種狀況。這就是為什麼習不再讓其親信黃坤明繼續做中宣部長，而要形象相對不錯的李書磊主管意識形態的原因。

鄧聿文說，因此重提「雙百」方針可能是個調整訊號，李接下來在意識形態領域可作為的空間比黃坤明大，目前對輿論的嚴控或許會有某種程度的放鬆。但即便如此，李書磊能夠邁出多大步伐依然不樂觀。

他分析，因為李在這篇闡釋20大文化建設的文章中，同樣強調不能挑戰馬克思主義對意識形態的指導地位，作為習核心執政團隊的一員，李無法違背老板旨意。習挑選李做意識形態的最高主管，「只是要他為自己的統治做一個更精巧的化妝，而非為各種異端邪說敞開大門」。

鄧聿文表示，可以看出李書磊做中宣部長的難處，大概習給他的任務是劃個圈，以不得攻擊中共領導的社會主義制度馬克思主義特別是習近平為界限，在此界限內，允許一定的學術民主藝術及民主探索，思想、觀點和表現形式可允許某種程度的偏離主旋律，但出了這個圈是絕不允許的。（編輯：唐佩君/陳沛冰） 1111121