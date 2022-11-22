中國再傳暴力防疫 寧夏男子遭跪壓倒地引發公憤

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（中央社台北22日電）中國近日熱傳一則抖音影片，一名男子違反防疫規定外出，他未抵抗卻遭執法人員粗暴搜身後跪壓在地，發出痛苦呻吟。施暴畫面在網路引發公憤後，寧夏銀川市興慶區今晚坦承是其警察所為。

奔流新聞報導，影片顯示，一名身穿藍色馬甲（背心）的便衣男子對一戴口罩的黑衣男子大聲訓斥：「警告你一次，站在牆邊，面向牆，雙手扶牆，雙手張開，兩腿叉開……」旁邊還站著兩人，一人疑似穿著警服，另一人穿迷彩服。

黑衣男子按照要求面向牆壁，叉開雙腿後，身穿藍馬甲的男子開始搜身。隨後將男子按壓倒地，用腿跪壓在男子背部喊話：「聽話嗎？你今天為什麼違反防疫規定出來？」

影片中，身穿藍馬甲的男子擒拿動作非常專業，黑衣男子不斷痛苦呻吟：「啊！我的胳膊，我的胳膊受過傷。」並多次強調「我得吃藥了」。

影片熱傳後，在網路引發公憤，大陸網友痛批暴力執法，要求肉搜出「藍馬甲」嚴懲。許多人直指這是中國版的「我不能呼吸」，強調「中國人的命也是命」。

中共環球時報前總編輯胡錫進今天也數度發文呼籲涉事官方出面說明，主流媒體不應對此沈默。他強調，「法律顯然沒有給那個藍馬甲如此虐待、羞辱他的權力」。

奔流新聞今天指事發地在寧夏銀川，銀川市興慶區勝利街街道辦事處工作人員稱正在確認施暴者身分。

對此，寧夏銀川市興慶區疫情防控工作指揮部今晚通報稱，10月28日，興慶區某市場發生聚集性疫情，被劃定為高風險區，密切接觸人員彭某（影片中黑衣男子）被轉入集中隔離酒店隔離觀察。

根據隔離酒店監控畫面顯示，11月1日上午10時51分，彭某違反防疫隔離規定，擅自離開隔離房間由消防通道下樓，從酒店1樓後門衝出。執勤民警發現後立即追趕，在距離隔離酒店50公尺左右處將其攔住。

通報稱，「彭某自稱患有精神病，情緒激動且雙手插入衣服口袋。為防止其隨身攜帶危險物品，造成社會危害，警察遂對其進行搜查控制後送回隔離房間」。

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通報並稱，影片中身著藍色馬甲人員為銀川公安機關參與維護疫情防控秩序的民警，其他2名身著制服人員分別是民警和輔警。「針對處置過程中出現的執法問題，當事民警已向彭某當面賠禮道歉並取得諒解」。目前，有關部門已成立調查組進行調查，將根據調查結果依法依規「嚴肅處理」。

通報還稱，事發當晚，工作人員陪同彭某前往寧夏精神衛生中心就診。彭某自述其曾在湖北仙桃市精神病醫院住院治療，病情緩解後出院。「經診斷為精神障礙，無身體損傷」，工作人員為其購買藥物服用。11月4日，彭某隔離期滿，已解除集中隔離。

銀川市興慶區疫情防控工作指揮部最後稱，對由此造成的不良社會影響深表歉意。（編輯：楊昇儒）1111122