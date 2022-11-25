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福建立法推動與台海上搜救 陸委會：兩岸已有協議

2022/11/25 19:54
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（中央社記者呂佳蓉台北25日電）大陸福建通過一項條例，強調要加強與台灣的海上搜救機構的交流與協作。不過，陸委會指出，兩岸已有「兩岸海運協議」，且海上搜救演練自2016年陸方單方面因政治因素停止辦理。

大陸福建再有對台新政策出爐，昨天通過的「福建省海上搜尋救助條例」，要求該省海上搜救中心，加強與「台灣地區海上搜救機構的交流與協作，健全兩岸海上搜尋救助協作機制」，尤其包含兩岸海上搜救的聯合演練。

陸委會今以書面回應，為落實「兩岸海運協議」第7條「雙方積極推動海上搜救、打撈機構的合作，建立搜救聯繫合作機制」規定，兩岸搜救相關部門於2010年、2012年、2014年每2年輪流在金門、廈門及馬祖、福建馬尾海域舉辦兩岸海上搜救演練，但從2016年陸方單方面因政治因素停止辦理。

陸委會表示，海上人命救助人道救援為普世價值，雙方可在落實兩岸已簽署海運協議「海難救助」相關規範的基礎上，透過合作共同確保海上航行船舶之人身及財產等安全。

「海峽兩岸海運協議」在2008年11月4日簽訂，並於同年12月13日生效。（編輯：張淑伶）1111125

#陸委會
#兩岸
#兩岸海運協議
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