「他的軟肋是兒子」 北京居委威脅民眾犯眾怒

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（中央社台北26日電）北京一居委會工作人員在討論如何對付某位居民時說出「找個黑地兒拘他3天」、「他的軟肋是兒子」。影片流出後，在中國社群引發眾怒，痛批基層人員都如此濫用權力，官方則表示要查。

綜合陸媒頂端新聞及新黃河app（應用程式）報導，一段記錄北京昌平某居委會人員交談的影片25日晚在網上引發關注。影片標註的拍攝訊息顯示為今年11月20日晚間6時，地點是北京市昌平區天通苑南街道第二居委會內。

影片中，光頭男子疑似訴苦後，有人提議，「哪天找個黑地兒，拘他3天！」女子笑著說：「咱倆的想法一致了。就得把他關幾天……就是影響你兒子，要不要你兒子的未來了？他的軟肋其實是他兒子。」

另一男子後來說道：「扣帽子！咱們把這扣帽子往尋釁滋事上靠。」光頭男子表示，「看看哪個帽子扣他合適。」

這段影片在網路上引起諸多關注。這些語帶威脅的內容，顯示居委可能有辦法把「不聽話」的居民關到「黑牢」幾天，或是用各種方法影響其兒子的前途或安危。

一名網友將此事發布在其微博上。微博實名認證的「北京12345」回覆，對反映的問題會核實交辦。

有記者今天以社區居民身分致電北京市昌平區天通苑南街道辦事處辦公室，詢問網傳內容相關情況，工作人員表示，已經把這個情況反映給街道一個部門了，如果情況屬實，上級部門會認真調查。

在社群平台微博及多個自媒體上，有網友評論，「他的軟肋是兒子」是年度最有衝擊力的話；有人認為，這話從平常根本不被拿來當官的居委口中說出，「權力狂囂到如此野蠻程度，你驚不驚」；有人說：「我們的孩子是軟肋，所以，我們不生了，好嗎？」

網友表示，北京的社區工作者水準都如此了，何況是其他省市在面對「挑事」的居民時，會採取甚麼做為。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111126