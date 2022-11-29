與新華社唱反調 胡錫進指不要繼續大規模建方艙

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（中央社台北29日電）中國官媒新華社日前發文重申在抗疫中建方艙醫院的重要性。前環球時報總編輯胡錫進卻在微博唱反調，指各地不要繼續大規模建方艙，而尊重患者想居家隔離是大勢所趨。

中國嚴苛的抗疫及封控政策引發「白紙運動」，新華社28日凌晨連發3篇時評，沒有針對性回應社會抗議及民眾訴求，只重申「動態清零」等總方針。

其中一篇時評題為「方艙無小事」，指方艙是疫情防控的關鍵設施，但不少方艙在硬體設置、物資準備和人員安排等，因時間倉促未能完全到位，應聽取患者意見，加大物資調配等，尤其冬天寒冷，要格外關注患者的身心健康。

胡錫進今天在其微博發文，指「各地不要繼續大規模建方艙醫院了」，尤其是如果建方艙的目的包括收治全部無症狀感染者。

他表示，患者越來越不想前往方艙，今後要強制無狀感染者及部分輕症患者去方艙的難度會越來越高，居住條件較好而要求居家隔離的人會越來越多，「我覺得尊重那些人的願望允許他們居家隔離是大勢所趨。」

他指出，今後進方艙的恐怕是無居家隔離條件而自願隔離的人，建議各地重新評估大量建方艙的必要性，即使要建方艙先前應計算好需求。

他建議把停止或壓縮建方艙省下來的錢，用於增加正規醫院的床位，特別是加護病房床位，及其他醫療物資儲備，防止醫療資源擠兌。

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他說，「普通方艙解決不了這個問題，除非是能收治重症病人的高水平方艙。希望各地的籌劃要往前看，根據20條該做減法的做減法，該做加法的做加法。要知道，防疫形勢的變化很快。」

中國官方此前指示加快建設方艙醫院對抗疫情，如疫情重災區的廣州市，23日指已啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙，實施分類救治。截至22日，廣州方艙醫院開放床位近7萬張，用於收治無症狀感染和輕型患者。（編輯：陳沛冰）1111129