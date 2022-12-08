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趙春山：中共軟硬兩手作法可能會轉變

2022/12/8 11:02（12/8 11:51 更新）
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淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山8日出席由政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月8日
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山8日出席由政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月8日
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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天指出，未來5年中共的對台重點將是「反對外部勢力干涉」，軟硬兩手的作法可能變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」，這是一個轉變。

由政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會今天在台北舉行，趙春山發表主題演講並作上述表示。

趙春山表示，中共的對台政策將「轉守為攻」，且具有急迫感，這可從比如大陸智庫人士近期指出未來5年是「解決台灣的關鍵時期」，並且2027年也是中共總書記習近平第三任期結束的時候，習可能會有「時不我予」的緊迫感。

20大的報告中的對台主軸為「反獨與反外部勢力」。趙春山則認為，未來5年中共的對台工作重點會是「反對外部勢力干涉」，反而「反獨」是一個假議題，因為中共明白台灣不會台獨，從前總統李登輝到現任總統蔡英文都沒有主張台獨，美國也不會支持。

趙春山進一步指出，以往所言的「軟的更軟、硬的更硬」的說法，根據近期與大陸智庫人士交流，可能會變成「軟的不會更軟，硬的可能更硬」，這是一個轉變。

至於中共所提的「兩制台灣方案」，他表示，「促談」仍會以「九二共識」為政治基礎，但「九二共識」已非原味，被添加了新材料，認為中共會在經濟、軍事和外交各方面，會對台進行極限施壓，迫使台灣接受「兩制台灣方案」，或提台灣自己的統一方案進行兩岸協商。

趙春山也說，中共智庫正已針對「可操之在我」的部分，積極進行統一後的台灣「治理研究」。未來5年台灣面臨的是「促統」問題，而不是中共「反獨」的問題。（編輯：唐佩君）1111208

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