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陳敏爾轉任天津市委書記 袁家軍接掌重慶

2022/12/8 20:25
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（中央社台北8日電）中共接連兩天公布省市「一把手」人事調動。被視為未來有機會在政治局「入常」的陳敏爾，卸下重慶市委書記職務，轉任天津市委書記；前浙江省委書記袁家軍，接掌重慶市委書記。

新華社8日報導，中共中央決定：李鴻忠不再兼任天津市委書記、常委、委員職務，陳敏爾兼任天津市委委員、常委、書記。

陳敏爾的重慶市委書記職務，則由前浙江省委書記袁家軍接任。

新華社昨天報導，前江西省委書記易煉紅任浙江省委書記，袁家軍不再兼任浙江省委書記；前甘肅省委書記尹弘任江西省委書記；前黑龍江省長胡昌升任甘肅省委書記。

陳敏爾1960年9月出生，62歲，在浙江度過了近30年的時間。1999年到2001年，他擔任中共浙江省委機關報「浙江日報」社長兼黨委書記，之後習近平於2002年至2007年間擔任浙江省委書記時，他掌管省委宣傳部。

陳敏爾是習近平的忠實擁護者，也是習近平主導的「之江新軍」要員之一。在習近平就任中國國家主席約1個月後，就被提拔為貴州省省長，之後進一步升任貴州省委書記；2017年接替落馬的孫政才，擔任重慶市委書記。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111208

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