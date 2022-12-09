中國發行特別國債3.3兆元 史上第4次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國財政部今天宣布，為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，決定發行2022年特別國債。本期國債為3年期固定利率附息債，發行面值人民幣7500億元（約新台幣3.3兆元）。

據陸媒每日經濟新聞報導，這是中國史上第4次發行特別國債，前3次發行分別於1998年、2007年和2020年，額度分別為2700億元、1.55兆元、1兆元。

據中國財政部官網發布，這次國債可以上市交易，發行日和起息日為2022年12月12日。按年支付，每年12月12日（節假日順延）支付利息，2025年12月12日償還本金並支付最後一次利息。

根據通知，這次國債的票面利率，是發行日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部－中國國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術平均值。

據中國債券信息網，目前中國國債收益率曲線3年期的利率為2.5033%。

報導稱，中國特別國債並非用於彌補財政赤字，而是專款專用，扶持特定重大專案，往往與解決重大金融或改革問題高度相關，一般是以提高收益為主要目標。

中國堅持動態清零防疫，財政開支大增。2020年曾發行抗疫特別國債1兆元，主要用於地方公共衛生等基礎設施建設和抗疫相關支出，並預留部分資金用於地方解決基層特殊困難。

不過中國這次發行特別國債，應與接續防疫無關。陸媒金融界今晚報導引述市場分析指出，這次發行應是即將到期的特別國債「等額定向續作」。

報導指出，早在2007年，為向中國投資公司注資，中國財政部發行了1.55兆元特別國債，其中7500億將於今年12月11日到期，該債券簡稱為「07特別國債07」。

分析人士指出，特別國債到期不續的可能性較小，因為那樣需要中投公司或其他相關部門償還。這筆特別國債到期後，大概率是再定向發同等額度的特別國債。（編輯：楊昇儒）1111209