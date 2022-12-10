中國宣布發行3兆元特別國債 專家：借新還舊

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（中央社台北10日電）中國財政部9日宣布將發行特別國債人民幣（下同）7500億元（約合新台幣3兆3300億元）。專家分析，這是「借新還舊」之舉。

陸媒第一財經9日報導，因應COVID-19疫情的衝擊，2020年中國財政部曾發行國債1兆元，又因今年經濟下滑的壓力更大，財政收支更形捉襟見肘，當局因此決定發行7500億元特別國債。

粵開證券首席經濟學家羅志恆與光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東告訴第一財經，這次的7500億元特別國債並非新增資金，而是用於償還2007年發行、今年底到期的特別國債，其實是借新還舊，對流動性和經濟影響有限。

報導說，雖然特別國債不納入一般公共預算，發行不影響赤字規模和赤字率，但特別國債仍屬政府債務，需按照國債餘額管理制度列入年末國債餘額限額。

針對中國當局發債之舉，美國之音（VOA）9日報導，絕大多數專家認為，中國經濟目前處於1970年代以來（除2020年COVID-19爆發的第一年）最差的狀態。

報導引述倫敦經濟研究機構絕對戰略研究公司經濟學家沃爾夫（Adam Wolfe）表示，「這似乎表明，財政部將承受更大的負擔，可能的原因是一些地方政府在債務限制之下處境非常艱難。」

包括浙江與上海等多地先前陸續傳出公務人員減薪的消息，幅度約2到3成，「地方政府沒錢了」的耳語不脛而走。

9日發行特別國債之前，據第一財經7月間的報導，今年上半年，地方發行再融資債券高達1兆2292億元，預估下半年也將破兆，凸顯地方財政持續吃緊，愈發依賴借新還舊。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111210