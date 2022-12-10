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李克強率外賓遊黃山：開放的中國歡迎各方來客

2022/12/10 18:09（12/10 18:26 更新）
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（中央社台北10日電）中國推行優化防疫新10條放棄清零後，中國國務院總理李克強昨天帶領6大國際經濟組織負責人遊黃山顯得心情很好。他跟民眾說，來這裡合影是表示「開放的中國，歡迎各方來客」。

李克強8日至9日在安徽省黃山市與世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等6位國際經濟組織負責人，舉行第7次「1+6」圓桌對話會。

推特多支手機影片顯示，會議結束後，李克強9日下午帶領6位外賓遊黃山，他們全程未戴口罩，一行人數度受到民眾包圍拍攝，李克強顯得心情很好。

李克強向民眾逐一介紹外賓，表示他們都是6大國際上主要的經濟組織（負責人），「我和他們一起來討論大家共同維護世界經濟增長，也維護世界秩序與和平穩定。」

李克強說，他們到黃山這裡來合影，也是表示「開放的中國，歡迎各方來客」。民眾隨即鼓掌叫好，向外賓高呼「歡迎、welcome」。

李克強還說，「疫情之後，會有更多的客人，國內的，國際的，來看看這個世界上的名山，看看人類自然和文化的遺產」。他問民眾以前來過黃山嗎？很多民眾高喊來過。

儘管影片顯示有媒體跟拍，但如同往常，中國媒體未報導這段李克強展現親民作風的影片，中國網路社群也看不到。（編輯：楊昇儒）1111210

#李克強
#中國
#遊黃山
李克強
中國優化防疫 李克強：經濟增速將持續回升 李克強與6大國際經濟組織負責人 將在黃山對話
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