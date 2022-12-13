等不到放寬管制 美國沃爾瑪登陸首家門市拉鐵門

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）北京當局近期宣布放寬防疫管制，不過統計顯示，中國約190萬家零售業撐不住，倒在管制鬆綁的黎明前，其中包括美國零售業龍頭沃爾瑪前進中國開拓的首家門市深圳洪湖店。

中國聯商網4日報導，用大規模封控和靜默構築抗疫防線的日子快到盡頭了，只可惜大量企業與個體戶沒能熬過這個艱難，最終選擇退場。

據企查查數據，截至12月1日，2022年中國餐飲相關企業註銷吊銷49萬6000家；零售相關企業註銷吊銷190萬家；兒童相關企業註銷吊銷2萬家。

對照2019年，中國企業註銷總數是280萬3100戶，今年還沒結束，上述3個行業的註銷量，已超過當年疫情前全行業註銷數的85%。

報導盤點倒閉的知名實體店面，其中在超市賣場類，沃爾瑪（Walmart）不僅持續收縮營業規模，今年11月更關閉深圳洪湖店，這是品牌進入中國市場的首家門店。

其他像是揚州四望亭路店、江西新余分宜縣店、新余抱石公園店、贛州八一四大道店、廣東萬隆商業中心店、都宣布停止營業。

家樂福（Carrefour）3季收掉逾50家店面，並宣布退出河南市場，尤其今年3月關閉面積超過1萬平方公尺，曾號稱亞洲最大超市中關村廣場店後，截至今年9月底，家樂福超市在中國僅存151家，較2021年減少54家。

過去3年，家樂福超市在中國總共收掉49家，顯示今年前3季，家樂福在中國收攤的店面數量，已逾越過去3年的總和，甚至9月30日當天一口氣就同時關掉5個實體超市。

11月15日，家樂福在鄭州市的最後一家門市國貿360店熄燈，家樂福退出已經經營16年的河南市場。

另一個跨國零售業巨賈宜家（Ikea）於今年4月關閉貴陽店後，7月宣布關閉上海楊浦店，這個店面2020年3月開業，2021年3月重裝升級，實際營業時間還不到2年。

電動車大廠特斯拉（Tesla）11月初收掉中國首家旗艦展廳，也就是位於北京僑福芳草地的體驗中心。據媒體援引相關人士訊息稱，關門的原因是店舖租金太高決定不續約。

其他像是中國首屈一指的家電零售業者國美電器，今年上半年關閉門店562家，新開門店192家，淨減少門店370家，並且退出60個城鎮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

又因國美電器拖欠供應商數百萬貨款催款不成償還難，被債權人向北京市第一中級人民法院申請破產清算。據今年年中報，國美負債規模約人民幣585億元（約新台幣2573億元），品牌連續5年淨利潤虧損。

報導說，每一家門店的倒閉，以致千千萬萬打工人失業，造成對未來消費預期更大的不確定性，這種人口與消費力的缺失，恐怕需要比這個冬天更漫長的時間才能弭平。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111213