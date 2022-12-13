香港逐步走向復常 企求與中國大陸通關

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香港市民14日起不用掃描「安心出行」。圖為13日香港購物商場內的民眾。（路透社）

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（中央社記者張謙香港特稿）隨著北京中央大幅度放寬防疫措施，香港當局也緊隨其後，13日接連取消一些防疫限制，逐步走向復常，但對於商界和許多港人來說，他們最感關注是香港何時與中國大陸恢復免檢疫通關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，香港先後出現五波疫情，其中以今年1月初的第五波肆虐最長及最嚴峻，至今累計造成1萬771名確診者死亡，而此前的四波疫情只有約200名確診者死亡。

全部五波疫情造成220多萬人染疫，也是以第五波占最多。

在第四波疫情接近尾聲時，港府及外界原先都預期疫情即將過去，普遍期待可以取消各種防疫限制，讓香港恢復正常運作。此外，當時港府也與中國大陸方面商討恢復免檢疫通關，以利香港經濟民生。

但突如其來的第五波疫情令上述期望頓成泡影，更令香港跌入防疫深淵；當局為壓制病毒蔓延，採取了更嚴厲的手段，曾一度禁止餐廳晚上供應內用，以及限制經營時間和接待人數。

相關措施也適用於酒吧、美容院、電影院和卡拉OK等各類娛樂場所，令香港消費市場一片死寂，各行各業都有店鋪關閉和裁員。

更糟的是第五波疫情令香港與中國大陸免檢疫通關無法落實，不但令港人難以北上探親或旅遊，也令中國大陸民眾不能來港遊玩。

過往中國大陸每年有數千萬人來港遊玩，3年疫情香港每年損失了數千萬客源，觀光業、酒店業、零售業、航空業和主題公園等，都受到嚴重衝擊，資金鏈斷裂。

港府此前已出資協助國泰航空公司和香港海洋公園渡過難關，並以其他方式解救相關行業。

在進入2023之際，香港的疫情並未明顯減弱，目前每天都逾萬例確診，截至上月初，外界對政府放寬防疫限制都不寄以厚望，但也顯然失去了耐性。

也因此，當中國大陸月前持續出現要求放寬防疫措施的示威後，香港也有人附和支持，雖然規模較少，但應已引起港府關注。

面對民眾不滿，北京方面近日作出反應，大幅度取消各種防疫限制，而港府也緊隨其後，13日再度放寬防疫限制，為港人及海外人境者鬆綁。

香港行政長官李家超今天早上公布，市民自14日起不用掃描「安心出行」，黃碼也會取消。

為了防疫，當局自疫情之初即推出APP「安心出行」，這個APP在手機下載，呈現的顏色分為藍碼、黃碼和紅碼；藍碼者在餐廳等場所外面掃描後，即可進入。

黃碼則有局限，需要過了監測期並獲得藍碼後才能進入；紅碼為確診者或需要隔離的緊密接觸者，禁止進入任何場所。

目前香港當局對從海外及台灣入境的人採取「0+3」檢疫安排，即進入香港後不必隔離，只有3天監測期，期間他們手機上的「安心出行」應用程式會呈現黃碼，待監測期結束後會轉為藍碼，屆時才可以進入餐廳等。

就本地居民而言，在當局取消掃描「安心出行」後，他們可以自由進出食店，不必再掃描「安心出行」，省卻一道防疫枷鎖。

對於從海外及台灣抵港的人而言，14日起，只要入境時證實沒有確診，便會獲發藍碼，可以自由活動，即入境後既不用隔離，也可以即時進入餐廳、酒吧及主題公園等，不必等待監測期過去。

香港醫務衞生局局長盧寵茂今天下午進一步公布，14日起撤銷前往中國大陸及澳門在口岸進行的快速核酸檢測、即檢測待行安排。旅客只須持有48小時內的一次核酸檢測陰性結果，不用在機場或陸路口岸做多一次特別核酸測試及等結果才能離境。

此外，當局將會逐步減少發出強制檢測指令。此前只要某住宅大樓有住客確診，當局都會強制全部住客接受核酸檢測，十分擾民。

當局也會減少要求市民接受核酸檢測，有需要時，自行進行快篩即可；當局也取消強制確診者帶上電子手環，因為確診人數減少，以及效益不大。

除了放寬防疫措施外，香港網媒「01」13日在報導中指出，從廣東省衞健委相關部門獲得的消息，兩地通關已有具體時間表，最快可在明年1月初實行，目前提出的日子是9日，屆時會採取「0+3」模式，即入境人士只要3天家居監察。

另據香港文匯報報導，福田口岸最近時常在晚上亮燈，口岸保安和地鐵相關人員都表示，目前口岸正在測試燈光等設備，以迎接兩地重新恢復通關。

綜合而言，目前各種跡象顯示，在歷經疫情3年肆虐之後，香港正逐步走向復常，而且很有可能恢復與中國大陸免檢疫通關，也許可以重振經濟民生活力，為港人解困。（編輯：陳沛冰）1111213